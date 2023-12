Look per le feste: come vestirsi a Natale e Capodanno 2023 con abiti e accessori rossi Il rosso è il colore principe delle feste, una nuance calda e perfetta per i party di Natale e Capodanno. Ecco tutte le idee per creare un look festivo con abiti, borse e scarpe dipinte di rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il rosso è senza dubbio il colore must have per le feste. A Natale e Capodanno abiti e accessori rouge sono praticamente d'obbligo. Protagonista delle passerelle Autunno/Inverno 2023 2024 dei grandi stilisti, il rosso è anche uno dei colori di tendenza dell'attuale stagione invernale, dunque le feste sono l'occasione giusta per seguire il trend del momento.

I look per i party di Natale e Capodanno 2023 o per le cene in famiglia possono dunque essere composti con capi e accessori rossi. Basta scegliere un tubino rouge, una mini bag o un paio di pump del colore natalizio per creare un outfit adatto durante le feste.

Blazè Milano

Come abbinare il rosso per un look durante le feste

Il rosso è un colore intenso e deciso che non passa inosservato, va dunque dosato e abbinato con altri capi e accessori nel modo giusto. Essendo un tono caldo viene esaltato dagli accessori dorati, è invece meno adatto per quelli d'argento, che stanno bene con i colori freddi come il blu e il viola. Per smorzare l'intensità del rouge è possibile abbinare capi dai colori chiari come il bianco o naturali com il beige, il cipria e il marrone.

Leggi anche Perché non riusciamo a toglierci dalla testa All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey

&Other Stories

L'accostamento del rosso con il nero senza dubbio non è sbagliato ma evitate contrasti di colore troppo forti, dunque con un abito nero non indossate collant rossi o un cappotto rouge ma abbinate piuttosto solo una borsa o un paio di scarpe del colore natalizio per eccellenza.

Come vestirsi di rosso a Natale 2023

Come si diceva il rosso è il colore del Natale e per la cena della vigilia o per il pranzo del 25 un caldo maglione in lana rossa è perfetto. A Natale preferite accostamenti del rosso con il bianco, scegliete capi in lana dal mood cozy o puntate su fantasie tartan sui toni del rosso.

Il look rosso per Capodanno 2023

Il rosso è tradizione anche a Capodanno, soprattutto se parliamo di intimo. Peru n party o una cena di Capodanno si potrebbe abbinare un tubino rosso fuoco con una mini bag gioiello decorata con cristalli o con un paio di pump metallic dorate.

a.Bocca