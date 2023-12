Come vestirsi a Capodanno 2024: i 7 look a cui ispirarsi per il veglione del 31 dicembre Dagli abiti ricoperti di paillettes a quelli metallici, dai modelli in velluto ai completi con cravatta, ecco 7 outfit da copiare e più di 40 vestiti per il veglione, le cene e i party di Capodanno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

da sinistra abiti Liu Jo, Sézane, Mango, Etro, &OtherStories

La notte di Capodanno 2024 è ormai alle porte e in molti ancora non hanno deciso quale look sfoggiare. Tanti ancora si arrovellano il cervello per capire cosa indossare il 31 dicembre al veglione di fine anno, ai party e alle cene in casa o al ristorante. Qual è il vestito giusto per un party in discoteca? Cosa indossare pr un veglione organizzare in casa di amici? Quale look scegliere per una cena di Capodanno? Il rosso è il colore giusto o è meglio puntare su cristalli e paillettes per San Silvestro? Quali borse abbinare all'outfit e quali scarpe scegliere per completare il look di fine anno?

Dagli abiti con le paillettes a quelli in velluto nero, dai completi rossi ai vestiti argentati, ecco i look di passerella a cui ispirarsi, gli abiti low cost da scegliere e una breve guida con alcuni consigli per scegliere l'outfit giusto in base a dove si trascorrerà il Capodanno 2023.

Vestiti con paillettes e cristalli per il veglione

Mango

Le paillettes a Capodanno sono sempre un must. L'ultima notte dell'anno è l'occasione per concedersi un look vistoso, lucente e super glamour, indossando un tubino ricoperto di paillettes, oro, argento, bronzo o a colori. Questi abiti luccicanti sono perfetti a San Silvestro sia per un party in discoteca o per una festa organizzata a casa di amici. Se non amate gli abiti e le gonne, le paillettes sono perfette anche se applicate su capi più casual come camicie e jeans.

Vestiti e completi di velluto per il 31 dicembre

Fendi

Il look più chic per Capodanno è quello con tubini, top, gonne, blazer e completi di velluto scuro o dorato. Scegliete un vestito in velluto per una cena elegante, mentre un blazer in velvet nero, indossato come un mini dress e abbinato a maxi cuissardes, è perfetto per un veglione in discoteca.

Ermanno Scervino

Lo slip dress per Capodanno 2024

Diesel

Se non amate paillettes, cristalli e decori gioiello, e il velluto è troppo pesante per voi, scegliete un semplicissimo slip dress, magari in raso o seta. Optate per colori chiari come il grigio perla o il panna o ancora per nuance scure per creare un outfit total black. Il look con slip dress è praticamente perfetto in ogni occasione, dalle cene in casa ai party in ristoranti e club.

H&M Studio

Completi metallic per i party di San Silvestro

Levi's

Per un look brillante ma non scontato lasciate nell'armadio le paillettes e optate per un outfit metallic, di gran tendenza quest'anno. Per seguire l'ultima moda basta scegliere abiti e capi realizzati in pelle dal colore metallico o in tessuti cangianti. Scegliete un completo con top o giacca e mini gonna per creare un outfit più casual, optate, invece, per un abito argentato dal tessuto drappeggiato per occasioni più eleganti e formali.

Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

Vestiti corti con decori gioiello a Capodanno 2024

Miu Miu

Gli abiti lunghi e pomposi non sono adatti per il vostro stile? A Capodanno indossate mini abiti in tweed dal sapore retrò impreziositi con colletti gioiello o con applicazioni realizzate con cristalli e pietre colorate. Se amate il total black scegliete mini dress neri con dettagli vedo non vedo e applicazioni tono su tono, le quali rendono glam l'outfit senza essere troppo appariscenti. Modelli simili sono perfetti per trascorrere il 31 dicembre in discoteca o per un karaoke party organizzato in casa.

H&M Studio

Abiti monospalla per il veglione

Stella McCartney

Se siete state invitate a una festa formale o a un party che richiede un abito elegante puntate su un vestito monospalla, magari sui tono del bordeaux o con dettagli velati nude. Evitate il total black e preferite abiti monospalla in viola, rosso o blu notte.

Gucci

Il completo con la cravatta per il 31 dicembre

Valentino

Come essere originali, eleganti e sexy a Capodanno 2024? Basta Indossare la cravatta nera su una camicia bianca, abbinando poi il tutto a lunghe gonne a sirena o a blazer e pantaloni palazzo. Il look con cravatta è il più cool di quest'anno, lo abbiamo visto sulle passerelle Autunno/Inverno 24 dei grandi stilisti, da Valentino ad Alexander McQueen. Per essere super cool il 31 basta dunque replicare questo stile, perfetto sia per occasioni più formali che per un party tra amici.

Alexander McQueen