Come decorare la tavola di Capodanno 2024, i consigli per apparecchiarla in modo elegante Capodanno 2024 si avvicina e volete renderlo speciale? Potete cominciare dalla tavola da apparecchiare per la cena con i vostri ospiti: ecco le idee da imitare, i consigli da seguire e i colori di tendenza per una mise en place perfetta.

Capodanno 2024 si avvicina e siete alla ricerca di qualche idea originale per renderlo speciale? Potete partire dalla decorazione della tavola, aggiungendo così un tocco glamour e scintillante alla cena che precede la mezzanotte. Si possono scegliere i colori di tendenza di stagione, le nuance dall'effetto sparkling che per tradizione vengono associate alle feste del 31 dicembre o, ancora, rendere gli ultimi momenti dell'anno "stellari" con delle decorazioni a tema: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla mise en place, dalla tovaglia ai bicchieri, e le idee a cui ispirarsi per apparecchiare la tavola di Capodanno in modo elegante.

La mise en place di Capodanno 2024

Capodanno è tra le feste più amate dell'anno: non solo dà modo di riunirsi con gli amici e le persone care con cui non si è stati durante il Natale, è anche un momento in cui ci si prova a lasciare simbolicamente il passato alle spalle, così da dare il via alla propria "nuova vita" (oltre che al nuovo anno). Per un'occasione speciale come questa, dunque, non deve mancare una tavola apparecchiata in modo speciale: sarà proprio quello il luogo in cui si farà il primo brindisi allo scoccare della mezzanotte del primo gennaio. Come creare una mise en place impeccabile? Innanzitutto non bisogna usare la tovaglia di tutti i giorni, è preferibile sceglierne una nei colori di tendenza o a tema Capodanno. Non devono mancare i dettagli sparkling, dalle sfere di cristallo ai glitter: tutto ciò che brilla è assolutamente il top per rendere il party ancora più speciale. L'ultimo tocco da non dimenticare? I calici per lo spumante e le coppe da champagne.

Tavola di Capodanno color oro

A Capodanno avete voglia di brillare, così da dare il via al nuovo anno con un tocco sparkling che non passa inosservato? Potete puntare su una tavola scintillante in total gold. Che si usino accessori dall'effetto metallico o glitter, non importa: l'oro è un colore che per tradizione viene da sempre associato ai festeggiamenti scatenati del 31 dicembre e anche nel passaggio dal 2023 al 2024 sarà super trendy. Si può dare un tocco gold alla tavola con sottopiatti, posate, sottobicchieri, magari aggiungendo anche un pizzico di luce con candele e lucine led dai toni caldi che vanno a decorare il centrotavola.

Tavola argento per Capodanno 2024

Se non amate particolarmente l'oro ma non volete rinunciare all'effetto shiny sulla vostra tavola di Capodanno potete optare per la sua alternativa più tradizionale: l'argento. Si tratta dell'idea più facile da realizzare, visto che praticamente tutti abbiamo in casa posate, vassoi e posate metalliche in total silver ma si può aggiungere un tocco di originalità con qualche accessorio glitter o con qualche dettaglio a contrasto, dai bicchieri colorati a un centrotavola naturale.

Tavola rossa

Ancora non vi siete stancati dei classici colori associati alle feste di Natale? Benissimo, potete "riciclarli" anche a Capodanno 2024. Il rosso è una nuance assolutamente tradizionale, perfetta per decorare la tavola dal giorno della vigilia all'Epifania. Bicchieri, piatti, tovaglioli e fiori: la mise en place può essere all'insegna del total red anche il 31 dicembre, a patto che non si rinunci a un piccolo tocco sparkling in segno di buon augurio.

Tavola di Capodanno a effetto optical

Se la vostra intenzione è distinguervi dalla "massa" in fatto di decorazioni casalinghe a tema Capodanno, per dare il via al 2024 in modo originale potreste puntare su una tavola optical. Cosa significa? Che alcuni elementi, dai piatti ai cuscini, fino ad arrivare alle tazzine da caffè, devono essere decorati con dei motivi geometrici realizzati con colori a contrasto. L'ideale è optare comunque per delle nuance a tema, dal classico oro al rosso, così da rendere la mise en place perfettamente in tinta con l'arredamento natalizio ma con un pizzico di originalità in più.

Tavola star per Capodanno

Vi sentite pronti per dare il via al 2024 col botto e volete mostrare il vostro entusiasmo anche con una mise en place a tema? Per voi l'ideale è puntare su una tavola "stellare", ovvero decorata con stampe ed elementi a forma di stella. Per rendere il tutto ancora più scintillante non possono mancare i glitter e i cristalli. Che si tratti di una tovaglia con le stelline, di un portacandela o semplicemente di un vassoio shining, l'importante è non avere paura di brillare e di osare: Capodanno è forse l'unico giorno dell'anno in cui è davvero tutto concesso.

