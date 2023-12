Borse luccicanti per Capodanno 2024: 5 modelli di tendenza in oro, argento e cristalli Borse con cristalli o in pelle argentata, ricoperte d’oro o in total black, ecco 5 modelli di tendenza da indossare a Capodanno 2024 per completare l’outfit del 31 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

da sinistra borsa Prada su Vestiaire, Ferragamo, Tory Burch, &OtherStories, Stella McCartney, Michael Kors

Capodanno è la notte dell'anno in cui osare con lucenti abiti dai tessuti rossi o ricoperti di paillettes, è l'occasione giusta in cui poter brillare con scarpe decorate da cristalli e con borse dal mood metallic o impreziosite da applicazioni gioiello. Via dunque con una cascata d'oro, d'argento e di accenti sparkling, capace di rendere il look per la notte del 31 dicembre a dir poco brillante.

Anche per Capodanno 2024 le borse gioiello o quelle in pelle lamé sono un must have. Ogni anno i look di San Silvestro sono completati con mini borse in velluto nero o con clutch gioiello, i modelli da avere per il 2024 sono invece realizzati con pellami che ricordano l'argento liquido, con tessuti matelassé dorati o bordeaux e con decori a rete realizzati con Swarovski. Ecco dunque le 5 borse di tendenza da indossare a Capodanno 2024.

La borsa gold per Capodanno 2024

Dite addio alle classiche clutch in metallo dorato, quest'anno le borse da avere a Capodanno 2024 sono realizzate in pellami gold. Non solo minaudiere ma anche tracolline e borse a spalla si riempiono d'oro per illuminare abiti di velluto total black e tailleur pantaloni in raso nero dalle linee semplici ed essenziali.

Bottega Veneta su Vestiaire

Le borse dorate si abbinano perfettamente con abiti neri e sono perfette anche con vestiti in rosso acceso o in tonalità più scure di bordeaux. Evitate l'accostamento dei modelli dorati con scarpe o cinture argentate e anche con gioielli e decori realizzati con cristalli bianchi.

La borsa con cristalli per brillare nella notte di San Silvestro

Cristalli, Swarovski e paillettes sono praticamente d'obblico a Capodanno. Puntate su modelli simili per brillare nella notte di San Silvestro e rendere il vostro look per il party di fine anno indimenticabile.

Benedetta Bruzziches

Le borse con cristalli si abbinano con pump e décolleté argentate o con sandali gioiello. Se a Capodanno optate per una borsa con Swarovski non eccedete abbinandola ad abiti con paillettes o con gioielli troppo vistosi. Una borsa così importante deve essere protagonista del look, si abbina dunque con slip dress dalle linee minimal e con scarpe dalle forme essenziali.

Borsa nera a Capodanno? Sì, ma con un tocco lucente

Chi non ama il mood barocco delle borse gioiello e neanche l'intensità dell'oro e dell'argento può scegliere una clutch o una mini bag total black. L'importante è che il modello abbia una forma particolare, un tocco eccentrico, come un inserto furry o di piume, o un accento lucente, come profili dorati o manici gioiello.

Stella McCartney

Le borse nere si abbinano con tutto e sono perfette per completare i look più vistosi realizzati con abiti di paillettes, con completi in velluto gold o con lucenti tubini in lurex. Il nero essenziale è dunque fondamentale per alleggerire gli abiti più vistosi.

Borsa argento, il trend per Capodanno 2024

Tra le borse di tendenza dell'Autunno/Inverno 23-24 ci sono quelle in pelle silver o in tessuto che assomigliano al metallo argentato. Sono queste le bag più trendy dell'anno che possono essere utilizzate per completare l'outfit di Capodanno 2024.

Ferragamo

Le borse silver si abbinano con altri abiti e scarpe argentate, se si vuole creare un total look dal mood metallico. Stanno bene con altri accessori con decori gioiello o con cristalli, mentre va evitato l'accostamento con dettagli dorati. Infine l'argento è perfetto se abbinato ad abiti dalle tonalità fredde come il verde bosco, il viola e il blu notte.

La borsa bordeaux, un must per fine anno

Quest'anno le borse rosse a Capodanno sono out, il colore must dell'inverno 2024 è il dark cherry, un rosso scuro molto simile al bordeaux. La tonalità di tendenza è perfetta anche a Capodanno.

Santoni

Le borse bordeaux si abbinano con vestiti in tessuto dorato o in rosa antico, stanno bene con l'arancio e anche con il bianco. Sono meno adatte per essere accostate a vestiti neri, argento o blu scuro. Data la loro semplicità, questi modelli sono perfetti per smorzare abiti molto vistosi, magari in oro o ricoperti di paillettes.