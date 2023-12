Capodanno 2024: dall’intimo rosso ai cristalli, 8 cose che non possono mancare nel look di fine anno Dall’intimo rosso agli orecchini di cristalli, dai top con paillettes alle cinture luccicanti, ecco 8 accessori e abiti must have da indossare a Capodanno 2024 e i consigli per abbinarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Balzé Milano

Cosa indossare a Capodanno 2024? Quali accessori abbinare al vestito per il veglione? Come rendere speciale un outfit per il 31 dicembre? Paillettes, velluto, accessori con cristalli, orecchini lucenti, borse metallic e intimo rosso sono praticamente d'obbligo a Capodanno. Ecco dunque alcuni dettagli, abiti e accessori che non possono mancare nel vostro look per Capodanno 2024.

Il blazer di velluto da indossare al veglione

I look più chic per Capodanno sono senza dubbio quelli con abiti e accessori in velluto. Solitamente si indossano per la notte di San Silvestro tubini in velluto nero o abiti drappeggiati in velluto bordeaux o viola. E' possibile mantenere la tradizione del velluto a fine anno seguendo uno dei trend più cool per l'inverno 2024, ovvero quello del blazer oversize. Via dunque con giacche doppiopetto e giacche realizzate in velluto sui toni del miele e del senape, che ricordano le tonalità dorate, o magari con caposaplla velvet decorati con accenti luminosi e decori con cristalli.

Blazé Milano

Il top sparkling per Capodanno

Top, bustini e bluse ricoperte di paillettes, cristalli o altri decori gioiello sono perfetti per Capodanno. Capi simili essendo molto luminosi e vistosi vanno smorzati accostandoli ad altri pezzi più basic ed essenziali, come gonne a tubo total black a vita alta, blazer in stile tuxedo con rever in satin o pantaloni palazzo dalla silhouette morbida e oversize.

Atelier Emé

La cintura luccicante è l'accessorio must per San Silvestro

Capodanno è il momento giusto in cui poter utilizzare tutti quegli accessori particolari e luccicanti che solitamente facciamo fatica a indossare. Per il veglione della notte di San Silvestro, dunque, una cintura ricoperta di Swarovski o con fibbia gioiello è l'accessorio perfetto per illuminare un look più scuro, magari un tailleur in velluto bordeaux o un tubino total black senza fantasia o altri decori gioiello.

Benedetta Bruzziches

Orecchini e gioielli con cristalli luminosi per l'ultima notte dell'anno

Come per cinture e accessori, anche per quanto riguarda i gioielli a Capodanno possiamo dimenticare la regole del Less is more, senza però esagerare. Per un party di fine anno osate con maxi orecchini pendenti dalle forme originali o ricoperti di cristalli o con collier vistosi. Dosate l'accostamento di gioielli maxi, scegliendo di indossare o solo un paio di orecchini o una maxi collana con pietre. Attenzione anche all'accostamento di questi gioielli con abiti e altri accessori: un paio di maxi orecchini di cristalli brilleranno ancor di più se indossati su un outfit semplice e total black.

&Other Stories

La borsa metallic silver da indossare a Capodanno 2024

Borsette ricoperte di paillettes, clutch gioiello e mini bag con cristalli sono un ever green per Capodanno. Quest'anno per essere originali senza rinunciare alla brillantezza è possibile seguire una delle tendenze più cool della stagione invernale, quella del metallic mood che vede borse, scarpe e abiti realizzati in tessuti e pellami che assomigliano all'argento liquido. Se non amate il total look silver basta puntare su una borsa argentata per aggiungere un tocco indimenticabile all'outfit di fine anno.

Ferragamo

I guanti rossi da avere per il look di fine anno

Siete alla ricerca di un dettaglio originale e inconsueto da aggiungere al vostro look per Capodanno 2024? Basta abbinare un paio di opera gloves, magari in pelle o lana rossa, per completare un perfetto outfit di fine anno. Quest'anno gli opera gloves, ovvero i guanti lunghi fino al gomito dal sapore retrò, sono un must di stagione e, se indossati con un abito senza maniche o arricciati con una camicia in seta bianca, renderanno indimenticabile l'outfit.

Ermanno Scervino

Pump e sandali con Swarovski per i party del 31 dicembre

Pump dorate, sandali argentati o in pelle lamé sono un accessorio classico per Capodanno ma quest'anno potete osare con décolleté gioiello ricoperte di cristalli o con slingback dai dettagli sparkling. Le scarpe per i party di fine anno devono far brillare il vostro look, attenzione solo agli abbinamenti: evitate, ad esempio, di abbinare scarpe dorate con borse argentate o di eccedere accostando pump con cristalli a clutch gioiello. Scegliete un solo accessorio lucente e rendetelo protagonista del look.

Maria Luca

L'intimo rosso è d'obbligo a Capodanno

La tradizione di Capodanno vuole che sotto l'outfit del 31 dicembre si indossi intimo rosso. Completini in pizzo rouge, babydoll in seta rossa e body scarlatti sono quindi un must. Se non amate il pizzo rosso nascondete la lingerie sotto gli abiti, mentre per un outfit audace scegliete un blazer oversize da indossare senza nulla sotto, con una bralette total red che fa capolino dai rever.

Wolford