Tendenze moda Autunno/Inverno 2023: la guida ai trend di stagione Abiti con le piume, pantaloni con le tasche e maxi cappotti trapuntati, fantasie zebrate, gioielli di perle e lunghi guanti, ecco la guida con tutte le tendenze moda e i look da cui prendere ispirazione per l’Autunno/Inverno 2023-2024.

A cura di Marco Casola

da sinistra Jil Sander, Ferrari, Gucci, Zimmermann

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate sta ormai per finire, in molti stanno rientrando dalle vacanze e tanti si apprestano a tornare in città e alla vita quotidiana. E' giunto dunque il momento di riporre nell'armadio costumi, accessori da mare o abiti estivi e dare un'occhiata a quali saranno le tendenze per la stagione fredda e i capi di moda per l'Autunno/Inverno 2023-2024.

Le ispirazioni e i look a cui guardare, per copiare gli abbinamenti e scegliere i pezzi must del guardaroba autunnale, vengono dalle sfilate A/I 23-24 delle capitali della moda, come New York, Parigi e Milano. Dalle fantasie zebrate agli abiti con le piume, dai guanti lunghissimi ai capi con tasche tridimensionali, fino alle perle, ai vestiti cut out e ai maxi piumini, ecco la guida con tutte le tendenze moda Autunno/Inverno 23-24.

Zebra print

Dite addio al maculato e alle classiche stampe animalier, quest'autunno la fantasia must dal mood sauvage è quella in bianco e nero, con striature che ricordano il manto di una zebra. Meno vistoso e strong della stampa leopardata, il print zebrato su abiti e accessori aggiunge un tocco originale e non scontato al look. Abiti decorati con fantasie simili hanno sfilato sulle passerelle di Jil Sander, Gucci sceglie il black and white per pellicce in stile yeti, mentre Fausto Puglisi disegna per Roberto Cavalli abiti e gonne in seta vedo non vedo sovrastate da fantasie zebrate realizzate in velluto.

Jil Sander

Una cascata di perle

Perle bianche di ogni dimensione, sfere maxi e decori tondeggianti regnano sulle passerelle autunnali. In moltissime collezioni sono apparsi gioielli dal sapore "surrealista" che diventano i veri protagonisti dei look in cui abiti dalle linee essenziali lasciano il passo ai maxi jewels con sfere giganti. Emporio Armani propone cascate di perle su abiti in black and white, mentre da Chloé gli slip dress sono impreziositi con body chain di perle. Perle in formato maxi appaiono nei look di Balmain e Versace, mentre gioielli che sembrano pianeti o costellazioni impreziosiscono i look di Sunnei e MSGM.

Emporio Armani

Maxi tasche in bella mostra

Fino allo scorso inverno le maxi tasche erano state usate dagli stilisti per decorare pantaloni cargo dal mood militare, ora i tasconi, grossi e tridimensionali, appaiono anche su pullover fluo, come nei look di Ferrari, su bomber e gilet in stile worker, vedi i capi di Blumarine e Jil Sander, o anche su lunghissimi abiti in denim visti sulla passerella invernale di Annakiki.

Ferrari

Layering: top e canotte si indossano insieme

Il layering, che letteralmente vuol dire stratificazione, era un concetto fino a poco tempo fa utilizzato soprattutto nel mondo beauty, quando si parlava di prodotti make up da mescolare tra loro o di profumi da indossare insieme per creare una nuova fragranza. Ora le sovrapposizioni spopolano nei look invernali grazie alle proposte di diversi stilisti che mescolando forme, tessuti e volumi opposti creano affascinanti contrasti. Il re del layering è senza dubbio lo stilista Andrea Adamo che in tutte le sue collezione propone uno styling in cui body, top effetto second skin, tubini in maglia aderente e canotte dai colori neutri si uniscono e si indossano insieme a strati. Bottega Veneta propone look "doppi" con abiti lunghi indossati sopra altri abiti, mentre Giuliano Calza disegna per GCDS corpetti in pelle da indossare su camicie bianche. Da Fendi sfila, invece, l'effetto layering in trompe l'oeil, dove la sovrapposizione sembra reale ma non lo è dato che la lingerie in pizzo è cucita sulle camicie oversize.

AndreAdamo

Cappotti e pantaloni come trapunte

Un tempo il piumino era il capo più odiato, ora ha fatto il suo ingresso nel prêt-à-porter come capospalle must ed è stato sdoganato persino nell'Haute Couture. Via dunque con maxi cappotti che sembrano trapunte da indossare, come i modelli della collezione Autunno/Inverno 2023-2024 di Zimmermann, e con capospalla dalle dimensioni giga, come quelli visti sulla passerella invernale di Schiaparelli.

Zimmermann

Opera gloves: i guanti sono lunghi

Gli Opera gloves, ovvero quel modello di guanto in stoffa o seta, lungo fino al gomito, che solitamente veniva indossato di sera, in occasioni formali ed eleganti come cene di gala o prime teatrali, è ormai un must. Sulle passerelle invernali sono scomparsi guanti in lana o modelli corti per dare spazio a guanti lunghi di ogni tipo: in pelle intrecciata, come quelli di Bottega Veneta, in versione furry come i modelli di Ferrari o vaporosi come i gloves di Acne Studios. C'è chi, come Versace e Dolce&Gabbana, popone poi modelli in satin rosa confetto o bianco, e chi sceglie la pelle, come Givenchy, Dior e Lanvin.

Bottega Veneta

Cut e abiti tagliati

Spacchi laterali, cut sul corpetto o inconsueti tagli sulla scollatura caratterizzano molti degli abiti in lana o maglia per l'inverno 23-24. Da Marco Rambaldi sfilano tubini in lana dai colori pastello con cut sul seno che trasforma il corpetto del vestito in una sorta di bustier dallo scollo a cuore. AndreAdamo e GCDS scelgono, invece, cut sulla pancia con i modelli che mostrano l'ombelico.

Marco Rambaldi

Piume

Piume di ogni tipo, in total black o dai colori pastello, leggiadre e impalpabili o grosse e voluminose, ricoprono abiti, bluse, cappotti e mini dress per l'Autunno/Inverno 23-24. Il capo must è il mini abito la cui gonna è ricoperta con sottilissime piume in nero o bianco, come nei modelli visti sulle passerelle di Valentino, Mario Dice e Coperni. Da Bottega Veneta e N21 piume dai colori tenui o in total black rendono originali i maxi cappotti volumetrici. Una cascata di soffici piume decorano poi bluse e camicie in seta nelle collezioni di Loewe e Des Phemmes, mentre Giambattista Vallisceglie il vaporoso decoro, dipinto di un rosa tenue, per impreziosire gli orli di pantaloni in denim bianco con cuciture a contrasto.