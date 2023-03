Gonne a sirena, twin set bon ton e vestiti monospalla: 10 capi di tendenza per l’Autunno/Inverno 2023-2024 Dalle gonne lunghe e con strascico a quelle coperte di paillettes, dai twin set bon ton agli abiti monospalla, passando per piumini couture, slip dress e tubini total black, ecco 10 capi di tendenza dalle passerella Autunno/Inverno 2023-2024.

A cura di Marco Casola

Etro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quali saranno i capi da avere il prossimo Autunno/Inverno 2023-2024? Su quali abiti, capospalla, gonne e vestiti puntare per essere alla moda? Con la chiusura della Paris Fashion Week si è concluso il mese in cui i grandi designer hanno presentato sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi le collezioni donna per la stagione fredda dell'anno prossimo.

Dopo aver dato uno sguardo alle tendenze newyorchesi, alle proposte della Fashion Week di Milano e a quelle viste sulle passerelle di Parigi è giunto il momento di capire quali sono i capi più trendy e da avere. Dal tubino nero alla gonna dalla silhouette a sirena, dall'abito tunica in maglia o lana al vestito monospalla, passando per twin set e cardigan, pellicce in versione yeti e gonne di paillettes, ecco tutti i capi must have per l'Autunno/Inverno 2023-2024.

Il vestito tunica

Linee pulite, abiti monacali, vestiti lunghi e accollati senza fantasia: la moda per il prossimo Autunno/Inverno 2023-2024 è essenziale. Tra i capi must ci sono lunghi abiti in maglia a collo alto e maniche lunghe o a giro manica e con colli drappeggiati, modelli simili, in colori accesi come rosso e giallo, sono apparsi sulle passerelle di Dundas, GCDS, Anteprima e Acne Studios. Lana e maglia, in bianco o grigio, appaiono, invece, nei look tunica di AndreAdamo, Bottega Veneta, Jil Sander e Chloé. Assomigliano a divise o camici lunghi i modelli visti in passerella da Valentino e Prada. Fendi, infine, segue il trendconcedendosi l'aggiunta di disegni geometrici intarsiati nella maglia.

Leggi anche Rumer Willis alla sfilata di Versace con Demi Moore: pancione in vista col tubino aderente

Fendi

La gonna di paillettes

Da quando sono ritornati in auge gli anni 2000, sulle passerelle non mancano gonne a vita bassissima, longuette a tubo e gonne lunghe fino ai piedi. Il prossimo inverno questi modelli sono impreziositi con una cascata di paillettes, in oro, argento o colorate, con applicazioni sparkling e con frange lucenti. La parola d'ordine è dunque brillare. Scelgono paillettes dorate Paco Rabanne e Antonio Marras per decorare gonne ampie o pencil skirt. L'argento spopola, invece, da Balmain e Valentino, sulla passerella di quest'ultima Maison le gonne lucenti sono caratterizzate da un effetto degradé, in cui le paillettes silver si trasformano i paillettes nere più allungate che sembrano piume. Paillettes simili appaiono anche sulle gonne di Brunello Cucinelli, mentre Gucci e Cormio propongono varianti di gonne in lamé o con cristalli.

Valentino

La pelliccia yeti

Le pellicce green, realizzate con materiali eco e senza pelli animali, sono ormai un must da diverse stagioni. Ogni inverno in passerella appaiono pellicce effetto wool sheep, modelli a colori o a pelo corto, il prossimo inverno saranno di moda le pellicce con pelo lungo in stile yeti. Seguono il trend marchi come Gucci, che propone maxi coat in eco fur bicolore, Ferragamo ed MSGM, che scelgono il rosso per impreziosire le pellicce dal pelo lungo. Total white e nuance nude o pastello appaino nei modelli Sunnei, Dolce&Gabbana, Aniye Records e Mario Dice. Da Schiaparelli i cappotti neri sono impreziositi con stole e dettagli furry in total black, mentreRoberto Cavalli mescola il pelo eco con il denim.

Gucci

L'abito monospalla

L'abito più trendy per il prossimo inverno? E' senza dubbio quello monospalla. Non importa che sia in pelle, come i modelli di Alexander McQueen, corto e aderente, come i mini dress di Bally, o coperto di piume, come i vestiti di MSGM, il dettaglio fondamentale è l'asimmetria delle spalle o della scollatura. Il trend del monospalla viene utilizzato non solo per gli abiti ma anche per top in lana o seta, come nelle collezioni di Chanel e Stella McCartney. Da Marco Rambaldi e Mario Dice il monospalla diventa un cut su abiti aderenti rosso fuoco o su long dress dai dettagli scultorei, mentre da Gucci sfilano abiti corti con dettaglio furry.

MSGM

Il piumino couture

Dopo aver fatto il suo ingresso sulle passerelle, il piumino, classico capospalla street e casual, ha iniziato ad apparire anche su look da sera e in versione glam. Nelle collezioni del prossimo Autunno/Inverno 2023-2024 il piumino diventa couture grazie a silhouette inconsuete, decori lucenti e tessuti preziosi. Zimmermann e Schiaparelli propongono piumini crop e in satin con dettagli dorati, che si indossano anche su abiti da sera, mentre Rick Owens fa sfilare piumini puffy ricoperti di paillettes dal finish matt. Più casual i modelli di Vivienne Westwood e Miu Miu. Prada utilizza l'effetto puffy addirittura su mini gonne, abiti e longuette, lo stesso fa Annakiki, che sceglie il tessuto trapuntato per creare enormi abiti da sera bustier con maxi gonna.

Schiaparelli

Il twin set bon ton

Sulle passerelle Autunno/Inverno 23-24 di Milano e Parigi torna a sfilare il bon ton e lo stile da lady, fatto di look semplici ed eleganti, in cui il capo principale sono cardigan dalle linee pulite e twin set in lana coordinati. La collezione di Miu Miu è interamente costruita intorno al twin set e al mood bon ton: in passerella sfilano coordinati in lana color carne da abbinare a pencil skirt a pois che lasciano intravedere i collant. Sono decorati con trecce e colori intensi i twin set disegnati da Andrea Incontri per l'inverno di Benetton, mentre lasciano le spalle nude i mini cardigan di Marco Rambaldi. Un mood sauvage caratterizza i coordinati in lana di Dior, mentre fiori e cut inconsueti impreziosiscono i capi in lana visti sulla passerella di Acne Studios.

Miu Miu

Little black dress

Un'evergreen intramontabile, un modello da avere nel guardaroba, un vestito versatile e adatto a ogni occasione. Stiamo parlando del little black dress, ovvero del tubino nero. Questo vestito dalle linee pulite ed essenziali, senza decori o fronzoli, è protagonista sulle passerelle invernali di Milano e Parigi, dove gli stilisti lo hanno inserito in collezione con varianti differenti. Ci sono i tubini aderenti, con collo alto e maniche lunghe, di Ferragamo e Chloé, le varianti con colletto o con drappeggi di Prada, Valentino e Schiaparelli, e quelli in maglia o smanicati di Versace e Givenchy.

Ferragamo

La camicia con corsetto e cravatta

La camicia bianca dal taglio maschile sarà un must per il prossimo inverno e si indosserà con la cravatta e con sopra top dalle spalline sottili, bustier o corsetti. Il mix finale è interessante perché i simboli del guardaroba maschile si mescolano con quelli dello stile femminile, creando un contrasto affascinante e molto particolare. Lanciano il trend per l'Autunno/Inverno 2023-2024 marchi come GCDS, Valentino e Alexander McQueen, che in passerella fanno sfilare abiti in bouclé rosa pallido, jumpsuit e vestiti in seta drappeggiata su corsetti, camicie bianche e black tie.

Alexander McQueen

La gonna lunga a sirena con strascico

Tra i capi che provengono direttamente dagli anni 2000 c'è senza dubbio la gonna lunga a vita bassa con mini strascico. Sulle passerelle invernali spopolano le gonne e gli abiti dalla silhouette a sirena, con fianchi aderenti e proporzioni più ampie alla base della gonna, che si apre in uno strascico mini o lungo. Il marchio ACT N1 fa sfilare gonne a sirena in denim verde militare, da abbinare a giacchine crop dello stesso tessuto. Da Etro e AndreAdamo le gonne a sirena sono total black e hanno tagli asimmetrici, mentre quelle di GCDS e Antonio Marras hanno orli piumati o decorati con cristalli tono su tono. Essenziali e a vita bassissima i modelli di Valentino e Trussardi.

ACT N1

Lo slip dress

Ancora dai 2000, e dalla fine degli anni '90, torna lo slip dress, l'abito più sensuale che esista. Il modello sottile e leggero, realizzato in tessuti impalpabili, con silhouette semplice e linee essenziali, che ricorda un capo di lingerie. A renderlo protagonista in passerella è Bottega Veneta, che fa sfilare slip dress in bianco candido dalle linee morbide. Splendidi i modelli in satin color champagne disegnati da Alessandro Dell'Acqua per il suo marchio N21. Da Chloé gli slip dress hanno scollature a cuore e si indossano con body chain di perle, mentre Stella McCartney impreziosisce il modello con dettagli in pizzo. Diesel rivisita il classico abito modernizzandolo con inserti felpati e loghi finto scoloriti.