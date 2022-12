Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il primo Natale a Posillipo e il pranzo vista mare Belen e Stefano trascorrono il primo Natale insieme nella villa di Posillipo, quella che il conduttore ha preso in affitto per godere di uno splendido affaccio diretto sul mare. Con loro ci sono anche il figlio Santiago, la piccola Luna Marì e una manciata di amici e familiari.

A cura di Giulia Turco

Primo Natale insieme dal ritorno di fiamma per Stefano e Belen, che hanno festeggiato da vera e propria famiglia unita. Per la prima volta la coppia ha trascorso le feste nella loro amata villa di Posillipo, quella che il conduttore ha preso in affitto per avere un romantico affaccio diretto sul mare, e che ha ospitato anche parte delle loro vacanze estive.

Stefano e Belen trascorreranno le feste a Napoli

Come testimoniano i loro profili social, Stefano e Belen si sono concessi qualche momento di puro relax. Sfruttando un clima ideale (il conduttore indossava persino una maglietta a maniche corte) e di una vista mozzafiato, hanno ricaricato le energie. Con loro anche Santiago, che ha scartato il suo regalo di Natale con entusiasmo, e la piccola Luna Marì.

Per pranzo poi, nella giornata del 25 dicembre, li hanno raggiunti una decina tra amici e familiari, che hanno preso parte ad una bellissima tavolata sul mare. Assenti i fratelli di Belen, che hanno trascorso le feste in giro per l'Italia: Cecilia per esempio era sulla neve con il futuro marito Ignazio.

Ad ogni modo sembra chiaro che la coppia passerà le feste in territorio partenopeo fino all'anno nuovo. Per Capodanno infatti saranno entrambi impegnati sul palco del tradizionale Concertone che si terrà in piazza del Plebiscito. Per via di questo impegno lavorativo infatti, Belen stessa ha raccontato di aver posticipato un viaggio in Argentina dalla sua famiglia, che ci teneva a fare con Stefano.

Antonino Spinalbese ha ricevuto un bigliettino da Luna Marì

È Natale però anche nella Casa del Grande Fratello Vip. È il secondo anno per Antonino Spinalbese in versione papà. Lo scorso anno, durante il periodo delle feste che ha trascorso in Liguria dalla sua famiglia, si stava allontanando definitivamente fa Belen, ma era riuscito comunque a vedere la piccola. Quest’anno invece Luna ha festeggiato il Natale con la showgirl, ma la mamma di Antonino gli ha assicurato che con Belen ha un ottimo rapporto e che riesce a vedere la nipotina almeno una volta a settimana. In più, Belen ha avuto un tenero pensiero per lui: mandargli un bigliettino con scritto ‘Ciao papà’ per mano di Luna Marì, con uno spruzzo del suo profumo.