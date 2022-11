Capodanno Napoli 2023 al Plebiscito con Belen, Stefano De Martino, Rkomi e Peppe Iodice: 3 giorni di festa Tre giorni di spettacoli e concerti dal 29 al 31 dicembre. Rkomi si esibirà il 30. La notte del 31 in piazza lo show Peppy Night di Iodice. Tra gli ospiti anche Andrea Sannino, Franco Ricciardi, Peppino Di Capri, Lina Sastri e Francesco Paolantoni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Spettacoli comici e concerti in piazza del Plebiscito per il Capodanno a Napoli 2023. Tre giorni di festa e un parterre di ospiti eccezionali, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le performance del cantante Rkomi, il 30 dicembre, e l'irresistibile estro comico di Peppe Iodice, che animerà la notte di San Silvestro, il 31 dicembre, solo per citarne alcuni. Ma l'elenco degli artisti che si esibiranno sul palco del Plebiscito è lunghissimo e spazia da Andrea Sannino e Franco Ricciardi, a Lina Sastri, Peppino Di Capri, Francesco Paolantoni.

Ci saranno tre giorni di spettacoli, dal 29 al 31 dicembre prossimi, con un cartellone fitto di appuntamenti, concerti, spettacoli dal vivo, messo a punto dal Comune di Napoli, con l'assessorato alla Cultura, affidato a Sergio Locoratolo, e il delegato del sindaco per la musica e l'audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Rkomi in concerto a Napoli il 30 dicembre

Il 30 dicembre si esibirà Rkomi, il rapper milanese, amatissimo dai giovani, reduce dai successi di Sanremo e X Factor, che sarà preceduto da una performance delle cantanti napoletane Nziria, Lil Jolie e La Nina. La tre giorni di Capodanno 2023 si aprirà, invece, il 29 dicembre nella Galleria Umberto I, con il concerto di Alex Daniele, in omaggio al papà Pino Daniele. Alex dirigerà lo spettacolo musicale "Qualcosa arriverà", con i giovani del Conservatorio di San Pietro a Majella.

Show di Peppe Iodice al Plebiscito la notte del 31 dicembre

Al posto del concertone di fine anno in piazza del Plebiscito, il Comune ha deciso di puntare, invece, su uno spettacolo comico. A tenere banco la notte di San Silvestro ci penserà il mattatore Peppe Iodice, con il suo show "Peppy Night", in edizione straordinaria, in piazza del Plebiscito, dalle ore 21,30 fino all'1,00 di notte. Tra gli ospiti anche Belen e Stefano De Martino. Mentre sul Lungomare dopo l'1,30 ci saranno come da tradizione le discoteche. Il Comune e l'Anm non hanno ancora definito la possibilità dei prolungamenti notturni per i mezzi pubblici, per la quale bisognerà aspettare il mese prossimo.