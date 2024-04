video suggerito

Il datario del Maschio Angioino torna in funzione dopo 70 anni: decine di turisti per i selfie Ripristinato l’antico datario del Maschio Angioino. Si trova nell’aiuola a sud dell’ingresso del castello. Era utilizzato fino agli anni ’50. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il datario del Maschio Angioino torna in funzione dopo oltre 70 anni. Si tratta dell'aiuola realizzata con ghiaia e piantine verdi che si trova a sud dell'entrata del castello. Per anni abbandonata al degrado. Il Comune l'ha rimessa a nuovo, restaurata, riqualificata e da oggi è tornata ad indicare di nuovo la data a turisti e cittadini. Palazzo San Giacomo assicura: "Sarà aggiornata ogni giorno".

Il datario in funzione fino agli anni '50

Il datario è stato in funzione fino agli anni '50 del Novecento. Poi è caduto in disuso ed è stato abbandonato. Nell'ambito della risistemazione di piazza Municipio, liberata dai cantiere della metropolitana che l'hanno ingabbiata per oltre 20 anni, però, anche quest'angolo di Napoli è stato valorizzato.

Il Comune ha restaurato l'aiuola

L’aiuola è stata rifatta, recuperando la funzione di datario che aveva già negli anni 50’, su iniziativa congiunta dell’Assessorato alla Salute e al Verde e della Municipalità 1. L’installazione, già divenuta attrazione e meta di foto ricordo per i numerosi cittadini e turisti che attraversano Piazza Municipio, rientra nel progetto di riqualificazione e miglioramento tecnologico dell'aiuola posta a sud dell’ingresso del Castel Nuovo Napoli.

Leggi anche Distacco pietre dal Maschio Angioino, il castello chiuso al pubblico stamane

Qui è stata realizzata una struttura su misura riempita di ghiaia sulla quale è riportata la data che viene di volta in volta composta, utilizzando dei vasi di ghiaia e vasi di bosso, o di essenze floreali. Questo sistema eviterà il proliferare di piante infestanti e renderà agevole l’intervento degli operatori che quotidianamente aggiorneranno la data sull’aiuola.