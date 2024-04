video suggerito

Rissa nell'Arenile di Bagnoli: due 15enni accoltellati, 17enne in commissariato Due 15enni sono stati accoltellati nella nota discoteca di Napoli; un terzo giovane è stato identificato e la sua posizione è al vaglio.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due giovanissimi di 15 anni sono stati accoltellati questa sera nell'Arenile, il noto locale notturno di Bagnoli, periferia Ovest di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Bagnoli della Polizia di Stato; le vittime sono state accompagnate in ospedale, non sono in pericolo di vita. Un altro ragazzo, di 17 anni, è stato portato in commissariato e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

A lanciare l'allarme sono stati i responsabili del locale notturno, che poco dopo le 21 di oggi, 30 aprile, hanno contattato le forze dell'ordine per segnalare la rissa scoppiata tra i clienti e il ferimento dei due. La dinamica è attualmente in fase di ricostruzione, le indagini sono affidate ai poliziotti di Bagnoli. Stando ai primi elementi raccolti le vittime sarebbero state accoltellate durante una lite scoppiata per futili motivi nel corso della serata musicale; i due 15enni, visitati al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, sono stati sottoposti ad una operazione chirurgica e sono stati ricoverati in prognosi riservata ma le loro condizioni non destano preoccupazione.