Monte Echia, la corsa in ascensore diventa tour per turisti: da Partenope alla caccia col falcone dei Re Angioini Le prime visite guidate a Monte Echia partiranno venerdì 26 e martedì 30 aprile ANM: tutte le informazioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

La corsa sull'ascensore di Monte Echia diventa un tour per turisti, con tanto di visite guidate organizzate da Anm. Le prime settimane di esercizio del nuovo impianto elevatore, inaugurato lunedì 8 aprile scorso, sono state un grande successo di visitatori, con decine di migliaia di viaggiatori che hanno staccato il biglietto per assicurarsi un viaggio sull'ascensore e godersi il panorama mozzafiato di Pizzofalcone, a 60 metri d'altezza. Il Comune di Napoli, in collaborazione con Anm, ha deciso di avviare dei tour guidati che racconteranno la storia del luogo, tra i più suggestivi della città.

Dal mito di Partenope alla Villa di Lucullo: cosa c'è da vedere a Monte Echia

Proprio sul promontorio Pizzofalcone nacque, infatti, la colonia greca di Partenope, il primo nucleo di Neapolis. Qui si trovano anche i resti della Villa di Lucullo, dell'antichità classica romana. Mentre il Belvedere di Pizzofalcone deve il nome alla caccia con il falcone che amavano praticare i Re angioini nel Tredicesimo secolo. Palazzo San Giacomo vuole investire su Monte Echia e sta lavorando per arricchire il tunnel dell'ascensore con opere d'arte, mentre sul belvedere sono in corso di installazione i cestini per i rifiuti e i wc pubblici. Prossimi passi anche l'illuminazione delle scale di Pizzofalcone che portano al Chiatamone e la riqualificazione della zona di via Egiziaca a Pizzofalcone e del Pallonetto di Santa Lucia. Nei prossimi mesi è prevista l'apertura della caffetteria, per la quale ci sarà un bando pubblico.

I tour guidati all'ascensore di Monte Echia

Le prime visite guidate a Monte Echia partiranno venerdì 26 e martedì 30 aprile ANM, in occasione del ponte del 25 aprile, per la Festa della Liberazione: quattro turni di visita, due al mattino e due al pomeriggio per uno speciale storytelling di un luogo evocativo ed iconico della città che narra delle origini di Napoli, dei suoi miti fondativi e dello sviluppo urbano nel corso del tempo.

Alla progettazione dei contenuti il team di esperti storici dell’arte di ANM che da tempo cura il prestigioso patrimonio artistico delle stazioni e l’organizzazione di tour di successo ai nostri siti d’arte.

Il direttore generale di ANM, Francesco Favo, ha dichiarato:

“Il viaggio per raggiungere una meta è già parte di una esperienza. Stiamo lavorando per costruire esperienze di qualità. Belle stazioni, treni e bus confortevoli, servizio affidabile e percorsi culturali di eccellenza. Questa è la nostra formula per la Napoli europea”.

L’appuntamento è alle ore 10:30, 12:00, 17:30 e 19:00 all’ingresso inferiore dell'ascensore di Monte Echia ANM, in via Santa Lucia (ad angolo con via Chiatamone). Il costo è di 6,50 euro (escluso il titolo di viaggio), con modalità di acquisto online su Eventbrite. Tutte le informazioni su infoarte@anm.it.