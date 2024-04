video suggerito

“Musei e viaggi gratis su metro e bus per un anno con Artecard Campania”, ma è falso: bloccato dalla Regione Falso annuncio dell’Artecard Campania sui social. La Regione Campania a Fanpage.it: “È una fake, abbiamo segnalato e bloccato la pagina” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

"Musei e viaggi gratis sui trasporti pubblici per un anno con Artecard Campania", ma è un falso annuncio. Il post, sponsorizzato in questi giorni sui social da una fantomatica pagina "Amministrazione della Regione Campania" non è, infatti, stato pubblicato da Campania Artecard della Regione Campania, come appreso da Fanpage.it da fonti istituzionali.

L'annuncio è stato immediatamente "segnalato e bloccato" da Palazzo Santa Lucia. Qualche mese fa, un annuncio truffa molto simile che pubblicizzava un inesistente pass a 2 euro per viaggiare gratis sulla metro di Napoli tutto l'anno era stato segnalato e bloccato dal Consorzio Unico Campania e dall'Anm, come riportato da Fanpage.it.

Il falso annuncio dell'Artecard Campania

Ma cosa dice il falso annuncio dell'Artecard Campania? Nel post, pubblicato dalla pagina "Amministrazione della Regione Campania" che non appartiene all'ente Regione Campania, viene riportata l'immagine dell'Artecard gold per i giovani – che non include i trasporti pubblici – e la foto di un treno della metropolitana.

Il post riporta la seguente scritta:

L'amministrazione della Campania presenta un'opportunità unica per tutti i residenti della regione! Ottieni la Carta Artecard per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici per 1 anno e per visitare gratuitamente i migliori musei, gallerie e opere d'arte. Non perdere l'occasione di immergerti nel mondo dell'arte e della cultura italiana! L'offerta speciale è valida fino al 30 aprile 2024. Clicca sul lunk qui sotto per saperne di più!

Ma, come detto, si tratta di una fake, in quanto la pagina social non è riconducibile ad enti o istituzioni pubbliche, né all'Artecard della Campania, che esiste realmente. Artecard è un pass turistico che può essere acquistato per visitare i principali luoghi della cultura presenti in Campania, tra cui il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Madre, il Museo di Capodimonte, la Reggia di Caserta, e scavi archeologici tra cui Pompei, Ercolano e Paestum.

Esistono diverse formule di pass, alcune di queste includono anche i viaggi sui trasporti di Napoli e della Campania, ma solo per 3 giorni, in base ad un accordo con il Consorzio Unico Campania. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Campania Artecard, oppure presso gli Infopoint Artecard in Piazza del Gesù 7 e al Palazzo Reale di Napoli (Piazza Plebiscito).