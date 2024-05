video suggerito

Terremoti a Napoli ma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari non si ferma. Ed è polemica Al Palapartenope di Fuorigrotta nonostante le scosse il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari regolarmente in scena.

Probabilmente gli unici a non sapere delle scosse di terremoto nella zona flegrea tra Napoli e Pozzuoli di stasera sono stati i fan dei Pinguini Tattici Nucleari che oggi al Palapartenope hanno tenuto la prima delle due date in programma nel capoluogo partenopeo. A quanto apprende Fanpage.it tra i partecipanti nessuno ha percepito le scosse. In questi casi, ovviamente, si evita di dare notizie per non ingenerare l'effetto panico, pericolosissimo. Il concerto – a quanto si apprende – si sta svolgendo tranquillamente, senza alcun problema.

Tuttavia, nel mondo fuori dal Palapartenope di Fuorigrotta (peraltro in piena zona terremoti) è successo di tutto: linee flegree Eav (Circumflegrea e Cumana) interrotte, caos in strada per vigili del fuoco intenti a verifiche su stabili e abitazioni, i taxi presenti presi d'assalto. In Rete molti hanno stigmatizzato la decisione di far continuare regolarmente il concerto.