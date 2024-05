video suggerito

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Napoli il 20 e 21 maggio 2024: l’ordine delle canzoni Stasera e domani, lunedì 20 e martedì 21 maggio, i Pinguini Tattici Nucleari, band tra le più amate d’Italia, si esibiranno al Palapartenope di Napoli: ecco la scaletta dei concerti del gruppo bergamasco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il loro tour nei palazzetti di tutta Italia arriva finalmente anche a Napoli: i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più amate del nostro Paese, si esibiranno stasera e domani, lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024, al Palapartenope. Il gruppo bergamasco – formato da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi – come detto ha girato, in questo 2024, i palazzetti di tutto lo stivale, in attesa di un appuntamento che, per un artista (o una band, come in questo caso) significa la consacrazione definitiva: il tour negli stadi previsto per il 2025.

La scaletta con le canzoni dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari a Napoli

Non si hanno informazioni precise sull'esatta scaletta delle canzoni, e il relativo ordine di esibizione, che il gruppo bergamasco eseguirà questa sera e domani sul palco del Palapartenope. È però possibile supporre che i Pinguini Tattici Nucleari regaleranno al pubblico napoletano le stesse canzoni che hanno già eseguito nelle precedenti date del tour, come ad esempio brani entrati ormai nell'immaginario pop italiano, come Ringo Starr (con la quale la band ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2020) oppure Pastello Bianco. Ecco, quindi, la probabile scaletta: