La scaletta del concerto 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Maradona: l'ordine delle canzoni a Napoli A Napoli il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, alle 21 si parte al Maradona. La scaletta del concerto e i pezzi con cui si esibiranno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Napoli per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, che "chiuderà" la stagione di concerti allo Stadio Diego Armando Maradona per questa estate. Non sarà invece l'ultimo per i Pinguini Tattici Nucleari, attesi il prossimo 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma per continuare il loro Hello World Tour negli stadi. Pubblico delle grandi occasioni allo Stadio Maradona, pronti a cantare dal vivo i loro brani classici ma anche i recenti successi che hanno trasformato la band di Bergamo in un gruppo ormai nazionale e apprezzato da giovani e meno giovani. Sul palco, inoltre, non è esclusa la presenza di qualche super-ospite: massimo riserbo sul nome (o i nomi), ma resta solo da attendere l'inizio del concerto per scoprire di chi possa trattarsi.

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Maradona di Napoli

Come da prassi, la scaletta del concerto non è stata resa nota ma sarà con ogni probabilità quella vista fin dalla prima tappa di Torino. Queste le canzoni che i Pinguini Tattici Nucleari suoneranno questa sera allo Stadio Maradona di Napoli: