Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato: la riscoperta di sé stessi dopo una rottura Islanda è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, pubblicato a poche settimane dall’uscita del nuovo album dal titolo Hello World. Qui il testo e il significato della canzone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Pinguini Tattici Nucleari, foto di Comunicato Stampa

A poche settimane dall'uscita del nuovo disco Hello World, il prossimo 6 dicembre, i Punguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il secondo singolo estratto dall'album: si tratta di Islanda. La canzone, prodotta da Zanotti, Marco Paganelli e okgiorgio, si inserisce in un racconto in cui il romanticismo e la malinconia per la rottura in una coppia viene ambientata in un immaginario viaggio in Islanda, mai compiuto dalla coppia prima della rottura. Sul profilo Instagram della band, ci sono anche piccoli indizi sull'origine del brano, con il messaggio di Riccardo Zanotti al co-founder di Sivola.it, ringraziandolo per aver organizzato il viaggio in Islanda compiuto lo scorso anno da tutta la band. Proprio su Instagram, nelle storie della band, Zanotti sottolinea la contemporaneità tra l'uscita del brano e l'apparizione dell'aurora boreale in Islanda, citata anche nel brano: "Proprio ora c'è l'aurora boreale in Islanda. Che sia un caso?". Qui il testo e il significato di Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il testo di Islanda

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità

Come amici dopo l’università

Sì, come due fratelli per l’eredità

Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo punto e a capo

A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo

Spero tu almeno uno lo abbia realizzato

Volevo il nord e cercavi il sud

Correnti opposte, ma stesso mood

Hai chiesto il dolce, ero l’amuse-bouche

Ti tiravo su, su, su

Ti chiamo ancora ma non lo sai

Sul vecchio numero di anni fa

Ma l’hai cambiato, non ci sei più

E fa tu, tu, tu

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te

E che adesso non servono a niente

Ma di me cos’è che sai?

Che piacevo a tua mamma

Che credevo nel karma

E sognavo di andare in Islanda

In Islanda

Un’auto a noleggio con dentro solo un disco dei Sigur Rós

Il vento che ci stringe lungo l’Harring Road

Lo squalo disegnato sopra la t-shirt

E sì, però poi mi sveglio

E sono ancora qui nel mio monolocale

Lo smog al posto dell’aurora boreale

I tuoi sogni che non mi lasciano più in pace

Io Holly e Benji, tu Sailor Moon

Storie opposte ma stesso mood

Cercavo il cielo nei tuoi occhi blu

Mi tiravi su, su, su

Ho due biglietti per dove vuoi

Sarebbe bello tornare in noi

Ti chiamo ancora, non ci sei più

E fa tu, tu, tu

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te

E che adesso non servono a niente

Ma di me cos’è che sai?

Che piacevo a tua mamma

Che credevo nel karma

E sognavo di andare in Islanda

Forse vicino col tempo saremmo finiti ad odiarci

Ferirci per poi chiedere all’altro “Che cosa c’è?”

Al tuo vecchio numero ora risponde un’agenzia di viaggi

E finalmente io vado in Islanda, ma senza di te

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te

E che adesso non servono a niente

Ma di me cos’è che sai?

Che piacevo a tua mamma

Che credevo nel karma

E sognavo di andare in Islanda

In Islanda

Il significato di Islanda

Islanda è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, il secondo singolo estratto dal nuovo album Hello World, dopo l'uscita di Romantico Ma Muori. La canzone è stata co-prodotta in collaborazione con Marco Paganelli e uno dei produttori più interessanti degli ultimi 12 mesi, okgiorgio. Ci sono più significati in un brano che lascia sullo sfondo la nostalgia di una coppia e la malinconia della rottura. Da una parte, c'è la rassegnazione per essersi allontanati così tanto, quando Zanotti canta: "Volevo il nord e cercavi il sud, correnti opposte, ma stesso mood". Tutto viene racchiuso nel dolore cantato in: "Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te e che adesso non servono a niente". Poi l'apparizione del viaggio in Islanda, il tragitto immaginato e che forse avrebbe ancora di più accentuato la distanza nella coppia. Vengono citati i Sigur Ròs, band rock islandese, ma soprattutto il viaggio può essere anche letto in una nuova dimensione, quella della scoperta. Come recita il comunicato stampa: "Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per superare qualche trauma, chi per noia e chi per coraggio. Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso. Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi. Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi".

Il tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari

L'annuncio di Hello World, anticipato dall'uscita dei singoli Romantico Ma Muori e Islanda, verrà seguito da un concerto di Capodanno a Olbia, in Sardegna. Tutto questo prima di un 2025, ancora una volta da protagonisti in tour. Già lo scorso marzo, il gruppo aveva annunciato i suoi impegni, un tour negli stadi previsti in estate. Qui le date già annunciate dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2025.

7 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

4 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO