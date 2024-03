I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il tour negli stadi nel 2025: dove suonerà la band di Ridere I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il loro nuovo tour negli stadi per il 2025. Ecco le date le info su come acquistare i biglietti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pinguini Tattici Nucleari (ph Adriana Tedeschi)

In attesa della partenza del tour nei palazzetti che partirà il 3 aprile 2024 da Jesolo (VE) i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un tour negli stadi nel 2025. La band capitanata da Riccardo Zanotti, che in questi anni è stata una dei riferimenti principali del pop italiano grazie a canzoni come Giovani Wannabe, Ridere, Scrivile scemo, Pastello bianco e Ringo Starr tra le altre, sarà di nuovo in tour l'anno prossimo, a conferma di come quella live sia la loro dimensione preferita. Per adesso le tappe annunciate sono nove, con l'esordio che si terrà alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia e un bis a Milano.

Come acquistare i biglietti per il tour negli stadi

Per i Pinguini Tattici Nucleari è un ritorno agli stadi, dopo il tour del 2023 che fu anche l'anno d'oro della band per quanto riguarda la vendita di biglietti, con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno. Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, la prevendita sarà disponibile a partire dalle ore 10 di mercoledì 27 marzo sui circuiti Ticketone. Queste le date del nuovo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

Il tour nei Palazzetti nel 2024

Ma prima degli stadi, appunto, ci sarà il "NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024″ che partirà il prossimo 3 aprile ed è stato costruito, come si legge nella nota stampa "in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell'estate 2023 ha portato i PINGUINI TATTICI NUCLEARI a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole". Saranno 33 tappe tutti sold out in cui i musicisti tornano ad abbracciare il loro numeroso pubblico da Nord a Sud, ripresentando alcuni dei suvcessi che hanno caratterizzato il pop italiano di questi ultimi anni, rendendoli un vero e proprio fenomeno, con l'ultimo album, Fake News che ha collezionato quattro dischi di platino.