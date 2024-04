video suggerito

Perché Marracash è diventato il primo rapper in Italia con un tour negli stadi Annunciato il tour di Marracash nel 2025: dopo l’esperimento riuscito del festival Marrageddon, il rapper di Barona sarà il primo rapper italiano con un tour negli stadi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marracash, foto di Andrea Bianchera

Sono apparse in alcune delle stazioni ferroviarie più grandi d'Italia, da Milano a Napoli, delle grafiche che alludono al prossimo progetto di Marracash: "Marra Stadi 25 – Il primo tour negli stadi di Marracash". Un annuncio che sorprende e che renderebbe l'autore di Noi, Loro e Gli Altri, il primo rapper italiano in assoluto a fare un tour negli stadi. Bisogna ritornare indietro di qualche anno per vedere la prima forma di rap italiano allo stadio San Siro, quando nel 2018 salì la coppia Fedez – J-Ax. Mentre per il primo concerto solista di un rapper in uno stadio, possiamo rimanere a San Siro, nell'estate 2022, quando Salmo portò Flop e la sua intera discografia sul palco.

Marracash e il Marra Stadi 25

Ma Marracash progetta già da alcuni anni qualcosa di imponente, come dimostrato dallo stop discografico di quasi due anni, per la preparazione del Marrageddon. Una scelta senza compromessi per l'autore di Barona, che lo scorso anno, il 23 e il 30 settembre, raccolse più di 140mila persone per un festival rap. Nel 50° anniversario dalla nascita dell'Hip Hop, Marracash ha celebrato la cultura musicale sui palchi dell’Ippodromo SNAI La Maura di Milano e l’Ippodromo di Agnano di Napoli. Una proposta musicale ampliata anche dal gran numero di ospiti: Salmo, Fabri Fibra, Shiva, Gué, Kid Yugi, Anna, Miles, Tedua, Ensi, Nerone e Tony Boy. Ma anche Geolier, Nerissima Serpe, Artie 5ive, Mahmood, Nayt, Blanco, Madame, Lazza, Paky, Tananai, il tenore Cristobal Campos e il pianista Claudio Guarcello.

Un doppio spettacolo, a Napoli e Milano, che aveva anche influenzato le classifiche di streaming. Basta pensare alla traiettoria di Insta Lova, singolo contenuto nel joint album Santeria con Guè, rientrata in Top 10 Fimi a otto anni di distanza. Una riscoperta attraverso i set di Santeria alle due date del Marrageddon, influenzato anche dalle ricondivisioni del suono su TikTok, in oltre 400mila video. Proprio sul palco di Napoli, gli autori avevano confessato: "È assurdo che citiamo tutti i social tranne TikTok che è quello che l’ha resa virale. Ci tocca fare TikTok Lova".

Leggi anche I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il tour negli stadi nel 2025: dove suonerà la band di Ridere

Adesso bisognerà attendere l'annuncio ufficiale delle strutture che ospiteranno il tour negli stadi nel 2025. Non mancheranno sicuramente Milano e il suo stadio San Siro, ma anche lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ci sarà la possibilità di assistere a nuova musica sicuramente, come annunciato nella didascalia del suo ultimo post su Instagram: "Ne approfitto per salutarvi. Sono fuori da tutto e da tutti ma tornerò con nuova musica". Nello stesso post, viene anche celebrato il sesto disco di platino di Noi, Loro e Gli Altri: anche meglio aveva fatto il precedente, Persona, pubblicato nel 2019, e certificato sette volte platino. Nel frattempo, Marracash, nei prossimi mesi, sarà sul palco di San Siro, in veste di ospite il prossimo 28 giugno, durante il concerto dei Club Dogo.