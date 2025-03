video suggerito

Romantica di Antonia, il testo e il significato dell'inedito ad Amici 24 Romantica è il terzo inedito di Antonia ad Amici 2024, una delle concorrenti nella categoria canto ad aver ricevuto la maglia dorata del Serale. Qui il testo e il significato di Romantica.

A cura di Vincenzo Nasto

Antonia, Amici 2024

Antonia, nome d'arte di Antonia Nocca, nella puntata che anticipa l'inizio del Serale di Amici 2024, ha presentato il suo nuovo inedito Romantica. Il brano segue il successo di Giganti e Dove ti trovi tu, che hanno collezionato rispettivamente 1,1 e oltre 1,3 milioni di stream su Spotify, dove ha superato i 170mila ascoltatori mensili. Antonia è tra le concorrenti favorite alla vittoria finale, dopo l'ingresso lo scorso 17 novembre con Diego Lazzari ed è anche la prima artista ad aver conquistato la maglia del Serale di quest'edizione, dopo la rinuncia di Nicolò. Ha conquistato l'accesso alla fase finale lo scorso 9 febbraio, quando si era esibita con Stand Up di Cynthia Erivo. Qui il testo e il significato di Romantica.

Il testo di Romantica di Antonia

Lo sai, non è romantica

Una bugia, anche quando sembra vera

Mentre cala da sopra la baia o una luce diversa, una luce accesa

Sotto la gola una croce d’oro

Mano di Fatima, se piove odio

Proteggi mia madre da questo vuoto

Calma le strade

Fai tornare salvo chi corre di notte

Mi mancherai

Quando cadrà la luna piena

Lo sai, non è romantica

Una bugia, anche quando sembra vera

Mentre cala da sopra la baia o una luce diversa, una luce accesa

Sorridi ma è di plastica

Guardo il mare da un Porsche Panamera

Mentre cala da sopra la baia la luna piena, la luna nera

Se mi porta giù salirò

Lo sa, lo sa

La gente per strada lo sa, lo sa

Se mi porta giù salirò

Lo sa, lo sa

La gente per strada lo sa, lo sa

Sembra ridicolo

Litigare di notti in un vicolo

Ti nascondo le cose che tradirò

Come hai fatto tu

Ma la gente per strada lo sa, lo sa

Mi spoglio solamente per i tuoi occhi stasera

Sotto la gola una croce d’oro

Mano di Fatima, se piove odio

Proteggi mia madre da questo vuoto

Calma le strade

Fai tornare salvo chi corre di notte

Mi mancherai

Quando cadrà la luna piena

Lo sai, non è romantica

Una bugia, anche quando sembra vera

Mentre cala da sopra la baia o una luce diversa, una luce accesa

Sorridi ma è di plastica

Guardo il mare da un Porsche Panamera

Mentre cala da sopra la baia la luna piena, la luna nera

Se mi porta giù salirò

Lo sa, lo sa

La gente per strada lo sa, lo sa

Il significato dell'inedito di Antonia

Romantica è il terzo inedito di Antonia all'interno dell'edizione 2024 di Amici. La canzone, presentata in anteprima durante l'ultima puntata del Pomeridiano dello scorso 9 marzo, conferma l'attitudine R&B della cantante, con delle somiglianze, positive, al percorso condotto da Elodie negli ultimi anni. Nel brano viene utilizzato il contrasto tra il sacro e profano, giocando sull'idea peccaminosa della notte, in cui si confondono le bugie e le mani di Fatima. Il tutto, in una cornice di riscatto sociale che è possibile osservare quando canta: "La gente per strada lo sa, lo sa, se mi porta giù salirò, lo sa, lo sa, la gente per strada lo sa, lo sa". Un brano che mette in vetrina anche la bravura della cantante con una metrica decisamente più serrata rispetto ai brani precedenti, confermando l'attitudine rap che aveva mostrato nelle sue prime cover di Lauryn Hill, da When it hurts so bad a Ex-Factor.