Chi è Antonia Nocca, la nuova cantante di Amici che ha vinto la sfida con Diego Antonia Nocca è la nuova concorrente, nella categoria canto, di Amici 2024. Dopo aver vinto la sfida con Diego lo scorso 17 novembre, entra a far parte della squadra di Rudy Zerbi. Ecco chi è Antonia.

A cura di Vincenzo Nasto

Antonia, Amici 2024

Antonia Nocca, classe 2005 da Napoli, è la nuova concorrente nella categoria canto di Amici 2024. Tutto è cominciato lo scorso 15 novembre, quando Rudy Zerbi ha annunciato a Diego Lazzari l'arrivo di Antonia in casetta, per una sfida che si sarebbe tenuta durante l'ottava puntata del Pomeridiano. La cantante ha poi vinto la sfida con Diego, entrando a far parte del team di Rudy Zerbi. Tutto frutto di tre grandi esibizioni, le prime due con Blu Part II di Elisa e Rkomi e Pluto Projector di Rex Orange Country per vincere la sfida con Diego, mentre l'ultima con People Help The People per entrare nella classifica delle cover al secondo posto. La giovane cantante campana si era fatta apprezzare già durante i provini del programma ed è arrivata nell'ottava puntata del Pomeridiano a prendersi un banco meritato. Ma chi è Antonia di Amici 2024?

Chi è Antonia Nocca, cantante della scuola di Amici

Antonia Nocca, classe 2005 da Napoli, è una delle nuove concorrenti nella categoria canto di Amici 24, dopo la vittoria contro Diego. Non ci sono molte notizie sulla vita privata della cantante, ma tra quelle compaiono il nome del padre, Pino, e quello di sua sorella minore: Lorenza. Tra le informazioni che è possibile riprendere dai suoi profili social, il liceo che ha frequentato: il Liceo Classico Statale Gian Battista Vico di Napoli. Non si conosce il suo attuale status sentimentale, anche se su X, molti utenti sottolineano la nascita di un'amicizia con Diego, con un coinvolgimento anche della sua fidanzata Camilla De Pandis. Qui il suo profilo Instagram e TikTok.

Il percorso di Antonia ad Amici nella squadra di Rudi Zerbi

Antonia, prima di presentarsi in sfida durante l'ottava puntata del Pomeridiano di Amici 2024, era entrata qualche giorno prima in casetta. Esattamente il 15 novembre, preannunciato da un discorso di Rudy Zerbi a Diego Lazzari su una possibile sostituzione, la cantante faceva il suo ingresso. Poi l'arrivo in puntata, con la sfida vinta contro Diego, esibendosi in Blu Part II di Elisa e Rkomi e Pluto Projector di Rex Orange Country. L'ingresso nell'edizione 2024 di Amici le ha permesso anche di competere nella gara cover, giudicata da Tananai e Carlo Verdone. L'esibizione con People Help The People di Birdy le vale la seconda posizione, solo dietro a Nicolò con Piccola Anima di Ermal Meta. Sul profilo X di Amici è stata pubblicata la chiamata con sua madre, in cui Antonia annunciava la conquista del banco: "Mi hanno dato il banco, sono felice e i ragazzi sono troppo carini con me".