Dove Ti Trovi Tu di Antonia, il testo e il significato dell'inedito ad Amici 2024 Dove Ti Trovi Tu è il secondo inedito di Antonia, uno dei concorrenti nella categoria canto di Amici 2024. Qui il testo e il significato di Dove Ti Trovi Tu.

A cura di Vincenzo Nasto

Antonia, Amici 2024

Lo scorso 13 gennaio, successivamente alla presentazione durante la quattordicesima puntata del Pomeridiano di Amici 2024, veniva pubblicato il secondo round di inediti dei concorrenti della categoria canto. Tra questi, a vincere la gara inediti nelle ultime due puntate c'è Antonia, che dopo il successo di Giganti che ha superato i 500mila stream su Spotify, ha presentato il brano Dove Ti Trovi Tu. La canzone, disponibile da una settimana in streaming, ha superato i 200mila stream su Spotify. Al brano hanno lavorato Giampiero Gentile e Raffaele Esposito mentre la melodia è stata prodotta da Grnd e Due. Qui il testo e il significato di Dove Ti Trovi Tu.

Il testo della canzone Dove Ti Trovi Tu

Stasera stasera stasera

Mi accorgo solo ora che è sera

Paura leggera leggera

L’importante sia vera

Lo sai ci vado al mare non solo d’estate

Che fatica fare la pace

È complicato se ti penso e poi penso

Che non impari mai

E allora scappi dai tuoi genitori

È un classico amarsi sempre qui

Pazzi ma chi siamo noi di fronte a un’autostrada

Me lo ricordo anche se fa un po’ male

Ci volevamo così

Così tanto che in un altro posto non mi immaginavo

Hai le guance rosse da quand’eri bimbo

Come mio padre quando sa che un po’ gli assomiglio

E finché c’è sole

Finché c’è sole non mi trovi più

Dove ti trovi tu

Stasera stasera stasera

Ti chiamo solo ora che è sera

Una voce leggera leggera

È una voce vera

Lo sai ci resto male se piove d’estate

Che fatica fare la pace

È complicato se ti penso e poi penso

Che non impari mai

E allora scappi dai tuoi genitori

È un classico amarsi sempre qui

Pazzi ma chi siamo noi di fronte a un’autostrada

Me lo ricordo anche se fa un po’ male

Ci volevamo così

Così tanto che in un altro posto non mi immaginavo

Hai le guance rosse da quand’eri bimbo

Come mio padre quando sa che un po’ gli assomiglio

E finché c’è sole

Finché c’è sole non mi trovi più

Dove ti trovi tu

Lo sai quanto mi piace se piove d’estate

Che fatica fare fare la pace

È complicato se ti penso e poi penso

Che non impari mai

E allora scappi dai tuoi genitori

È un classico amarsi sempre qui

Pazzi ma chi siamo noi di fronte a un autostrada

Me lo ricordo anche se fa un po’ male

Ci volevamo così

Così tanto che in un altro posto non mi immaginavo

Hai le guance rosse da quand’eri bimbo

Come mio padre quando sa che un po’ gli assomiglio

E finché c’è sole

Finché c’è sole non mi trovi più

Dove ti trovi tu

Il significato di Dove Ti Trovi Tu

Dove Ti Trovi Tu è il secondo inedito presentato da Antonia durante Amici 2024, dopo il successo di Giganti. La scrittura del brano è stata affidata a Giampiero Gentile e Raffaele Esposito mentre la melodia è stata prodotta da Grnd e Due. La canzone si è classificata per due settimane consecutive in testa alla classifica della gara inediti, la prima giudicata dalla coppia Vanoni-Dardust, mentre solo pochi giorni fa dai rappresentanti di Radio Zeta, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio ed RDS. Il racconto nostalgico di una relazione si intreccia anche con i legami familiari, quando vengono rappresentate le guance arrossate dall'imbarazzo di un padre che si riconosce in sua figlia. L'urgenza di un contatto si scontra con la ricerca della tranquillità, di un sole a cui affidarsi. Proprio Antonia, nel format #BehindTheSong di Witty, ha parlato così della canzone: "Descrive le cose passate di una relazione in cui c'è stato tanto amore ma poi è finita. C'è una frase alla fine di ogni ritornello che dice ‘Finché c’è sole' e la sento molto mia perché per me finché c'è il sole va tutto bene".