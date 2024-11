video suggerito

Amici, Diego eliminato da Rudy Zerbi: "Preferisco Antonia", ma Pettinelli e Cuccarini gli offrono un banco Nella puntata di Amici di domenica 17 novembre, Rudy Zerbi decide di sostituire il suo allievo Diego, con una nuova arrivata. Ad offrire un banco al cantante sono Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di domenica 17 novembre di Amici, Rudy Zerbi decide di sostituire un suo allievo, per dare la possibilità ad un'altra ragazza, presentatasi ai casting, di entrare a far parte della scuola. È Diego a dover lasciare la squadra del suo coach, ma a dargli la possibilità di rimanere nella scuola di Cinecittà sono state le altre professoresse di canto, ovvero Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Il cantante ha scelto di accettare la proposta di..

Rudy Zerbi sceglie di sostituire Diego

Maria De Filippi chiama Diego al centro del palco insieme alla nuova aspirante allieva, Antonia: "Vorrei ascoltarvi entrambi" dice Zerbi e chiede loro di cantare due brani, dopo i quali è sempre più convinto della sua scelta che motiva in questo modo:

Diego da quando sei qui hai fatto molti passi avanti, sei migliorato molto. La produzione ogni settimana chiede di fare dei casting, perché vogliamo che la scuola sia sempre aperta al talento migliore in assoluto, ho chiesto alla produzione di avere un banco in più perché ho già quattro banchi, davanti a questa impossibilità e ascoltando quello che ho ascoltato negli scorsi giorni, e anche oggi, per me è Antoni a prendere quel posto e quel banco. Io vorrei anche dire che per quanto ti riguarda Diego, spero che qualcuna tra le mie colleghe, che hanno meno banchi, ti diano la possibilità di continuare il tuo percorso e imparare.

Il commento di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

A prendere parola dopo quanto dichiarato da Zerbi, sono state Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. La prima ragiona sull'accaduto, sottolineando di aver avuto sempre delle perplessità su Diego, ma non al punto da non permettergli di continuare il suo percorso:

A me è dispiaciuto quello che è successo a Diego questa settimana. Credo fermamente nel valore di Amici come scuola, che viene data ai ragazzi per crescere. A me piacciono le persone che lavorano tanto e se hai fatto questo percorso in due mesi, significa che hai le capacità di portare avanti in questo percorso. Ho ancora delle riserve su di te, però penso sia giusto che tu continui a stare in questa scuola.

È così, quindi, anche Anna Pettinelli manifesta il suo interesse nei confronti dell'esperienza di Diego, sottolineando come l'atteggiamento di Zerbi sia stato per lei non propriamente chiaro, offrendosi perciò come nuova coach del cantante:

Io avevo visto in Diego una fiammella, e lì ho visto un volto di Diego che non conoscevo. Rudy ha deciso di sostituiti e poi ha detto “Speriamo che le altre ti prendano” però se ci tieni molto a qualcuno non lo lasci andare via. Mi è dispiaciuto quello che ti è successo, io quella fiammella la vedo, non sono convintissima, se vado a vedere lo storico dei voti che ti ho dato sei altalenante. Per me sei una scommessa, ed è troppo presto per vederti andare via da questa scuola.