video suggerito

Ad Amici 24 entra la possibile sostituta di Diego Lazzari, le parole di Zerbi e la reazione del cantante Nel daytime del 15 novembre di Amici 24, Rudy Zerbi ha fatto entrare in Casetta Antonia, la possibile sostituta di Diego Lazzari. Il professore aveva già annunciato al cantante di questa ipotesi, non contento dei suoi risultati. Ecco quale è stata la reazione dell’allievo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rudy Zerbi vuole sostituire Diego Lazzari ad Amici 24. Visti i bassi punteggi in classifica, anche in quella stilata dai compagni, il professore ha pensato di far entrare un altro cantante al suo posto. Nel daytime del 15 novembre, la possibile sostituta è entrata in casetta. Ecco come ha reagito l'allievo e cosa gli ha spiegato il suo professore.

La possibile sostituta di Diego Lazzari entra

Rudy Zerbi non ha perso tempo e, nel daytime del 15 novembre, ha fatto entrare in casetta la cantante Antonia, possibile sostituta di Diego Lazzari. "Avevo detto di questa possibilità, lei è la eventuale sostituzione. Canterete in puntata e poi prenderò la decisione", ha detto il professore in collegamento con il suo allievo e con il resto dei ragazzi. Il pubblico scoprirà quindi la decisione finale durante il pomeridiano di domenica 17 novembre. "Non sarà così, ma nel peggiore dei casi non te ne andrai a testa bassa", ha detto Luke a Diego Lazzari, dopo averlo visto preoccupato per la situazione. Il cantante ha paura del confronto e non si aspettava che l'insegnante facesse entrare la sfidante direttamente in Casetta.

Perché Rudy Zerbi pensa di sostituire Diego Lazzari

A far pensare a una possibile sostituzione di Diego Lazzari è stato il risultato della classifica stilata dai cantanti, a cui era stato chiesto di votare i più talentuosi. "Credo che tra voi vi conosciate bene e per me questo dato conta molto. Sto pensando ad un eventuale sostituzione con te. Ogni settimana facciamo casting, ci sono tre ragazze che mi sono piaciute. Le rivedrò e sceglierò la mia preferita che entrerà in casa", ha spiegato il professore al cantante. Lazzari però non è d'accordo e si è subito sfogato, minacciando di lasciare la scuola: "Se vogliono che sto qui dentro io continuerò a pensarla così. Non è un gioco per me, me ne devo andare"