Amici 24, Rudy Zerbi vuole sostituire Diego Lazzari e lui minaccia di andarsene: "Non è un gioco per me" Scintille tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari nel daytime di Amici di mercoledì 13 novembre. L'insegnante ha annunciato l'intenzione di voler sostituire il cantante e, per tutta risposta, il cantante ha minacciato di lasciare il talent show.

Nel daytime di Amici di mercoledì 13 novembre, Diego Lazzari e Rudi Zerbi hanno avuto un duro confronto. Dopo che il cantante ha manifestato la volontà di lasciare la scuola, la produzione ha fatto arrivare casetta i documenti necessari per abbandonare il talent show. Nel corso di una telefonata con Zerbi, l'insegnante ha avanzato l'intenzione di volerlo sostituire, soprattutto perché il ragazzo non ha guadagnato nessun punto nella classifica stilata dai suoi compagni, chiamati a votare il loro cantante preferito. L'artista, alla fine, ha deciso di tornare sui suoi passi.

Rudy Zerbi: "Ho pensato di sostituire Diego, ogni settimana facciamo casting"

Quando Rudy Zerbi ha annunciato l'intenzione di voler sostituire Diego Lazzari, il cantante ha minacciato di volersi ritirare. L'insegnante ha spiegato che tiene molto in considerazioni gli strumenti che vengono forniti dal programma e che il fatto che il ragazzo non avesse guadagnato punteggio nella classifica dei più talentuosi – stilata dai compagni – gli ha dato da pensare:

Volevo parlare con Diego. Nella classifica dove avevo chiesto di votare i più talentuosi sei finito in fondo, credo che tra voi vi conosciate bene e per me questo dato conta molto. Sto pensando ad un eventuale sostituzione con te. Ogni settimana facciamo casting, ci sono tre ragazze che mi sono piaciute. Le rivedrò e sceglierò la mia preferita che entrerà in casa.

Una volta in casetta, il cantante ha chiarito a Senza Cri di non essere d'accordo con l'insegnante: "Se vogliono che sto qui dentro io continuerò a pensarla così. Non è un gioco per me, me ne devo andare".

Poco dopo la produzione ha informato Diego che non è vincolato a partecipare al programma e che può abbandonarlo in ogni momento:

Nessuno ti tiene con le catene in questa casetta. Hai detto che volevi andar via e ti è stato detto che se vuoi, puoi farlo. Il tuo professore ti ha fatto vedere tre persone che gli piacciono e ti ha detto che sta valutando una possibile soluzione. Tu dici che te ne vuoi andare e come da procedura ti viene fornito quello che è necessario perché tu possa farlo. Ti viene messa una macchina a disposizione che ti porta fino a casa. Sei libero di fare ciò che vuoi.

Diego a Rudy Zerbi: "Se mi hai scelto perché ora vuoi buttarmi fuori?"

Poco dopo, Diego ha chiesto un nuovo confronto con Rudy Zerbi. L'insegnante ha ribadito di aver valutato altre persone valide per Amici: "Voglio che nella mia squadra ci siano i migliori talenti e devo considerare la possibilità di sostituire qualcuno". Il cantante è tornato sui suoi passi: "Ti chiedo di pensare ai miei risultati e a quanto possa farmi bene un posto come questo. Ti chiedo di darmi tempo per dimostrarti quanto facilmente possa riuscire a scalare le classifiche".