Amici 2024, le pagelle di domenica 17 novembre: Antonia preoccupa tutti, TrigNO è crollato Domenica 17 novembre è andata in onda l’ottava puntata del Pomeridiano di Amici 24: sorprende Antonia con Blu Part II Elisa e Rkomi, TrigNO si annulla sotto il peso di Take A Walk On The Wild Side di Lou Reed Qui le pagelle. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Antonia e TrigNO, via Amici 24

Domenica 17 novembre è andata in onda l'ottava puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. La giuria è composta in questa puntata da Tananai, Carlo Verdone e Carlo Di Francesco, il primo anche ospite musicale presentando il nuovo singolo Booster. Ad accompagnarlo, anche Mida, che ha cantato il suo singolo Morire X Te. Nella sfida di canto Antonia vince contro Diego, che sorprende con un'ottima intepretazione di Blu Part II di Elisa e Rkomi, crolla completamente TrigNO sotto il macigno di Take A Walk On The Wild Side di Lou Reed. Francesca, nuova allieva della Scuola si aggrega alla squadra di Deborah Lettieri. Qui le pagelle.

Nicolò, voto 5,5

È difficile non riconoscere che l'interpretazione di Piccola Anima di Ermal Meta sia stata precisa, puntuale, accorta, ma anche un po' "piatta". Anche nel riconoscere al brano una certa emotività, il suo volto nascosto dietro al microfono con gli occhi bassi, non gli fa gioco, anzi. Tutto molto tenue, anche nei toni più alti, per paura di ferire in qualche moda la sua esibizione. L'attribuzione di un buon timbro non può essere sempre il confine con cui valutare un'intera prestazione.

Vybes, voto 6,5

Gli sguardi decisamente divertiti di Carlo Verdone e Tananai, nella scelta di Destra e Sinistra di Giorgio Gaber, spiegano il momento di confusione vissuto durante l'esibizione di Vybes. Certamente la scelta più coraggiosa nelle cover, soprattutto per la platea principale, ma anche per un arrangiamento rap-rock che ha richiamato a Il Tre. Dopo le strofe inedite in Remedios di Gabriella Ferri la scorsa settimana, ancora un'altra bella sorpresa per Vybes. Citando le parole di Jake La Furia a un inaspettato MC Drago "un pezzo che riporta il rap a una dimensione che mancava da un po': il rap politico".

Senza Cri, voto 6:

La scelta di Nothing Compares 2 U appare, in molti dei casi, un tentativo di autosabotaggio. Un brano che segue un suo tappeto emotivo, con sforzi titanici nel mantenere un equilibrio soprattutto sulle note più alte del ritornello. Con umiltà, Senza Cri si scansa un secondo prima dell'impatto, qualcosa che non sembra collidere con la visione originale di Sinéad O’Connor, ma che restituisce il messaggio. Un sospiro di sollievo dopo la fine della canzone non deve distrarre dal progresso, dall'aver compreso i limiti delle scorse settimane. Dalla ricerca di un momento di fragilità in Cenere a una versione più misurata di Nothing Compares 2 U, c'è un piccolo passo fatto in avanti dalla cantante.

Ilan, voto 5,5:

Osare: c'è un solo compito per le prossime settimane per Ilan. Il cantante, protagonista con Solo 3 minuti dei Negramaro, sfoggia un bel falsetto, annullando però la dimensione di movimento e trasporto del brano. Il rischio di rimanere all'interno di un recinto, di non esser mai convinto della propria prova, una sensazione di fragilità, continuano a coprire il suo percorso.

Chiamamifaro, voto 5,5: Il jolly Perché?

In una sfida in cui, più che le interpretazioni, è stato dato spazio alla voglia di rimanere/entrare nel talent di Canale 5, Chiamamifaro ha giocato il jolly Perchè?. Il suo inedito, che conta, in questo momento 112mila stream in poco meno di due settimane, rimane il cavallo da utilizzare nei momenti difficili. Bisognerà stare attenti a non ripetere ciò che è accaduto a Ilan con Mezzocielo, magari spostandosi anche un secondo dalle attenzioni indesiderate di Anna Pettinelli.

Diego, voto 5,5: Il gioco dell'oca

Dopo lo spericolato tentativo di riprendere Vasco Rossi la scorsa settimana, la sfida imminente con Antonia, ci si sarebbe potuti aspettare un'esibizione timida. E invece, frutto anche di un percorso che lo coinvolge ormai da mesi, trova due buone prove con Tu Non Mi Basti Mai di Lucio Dalla e Le Tasche Piene Di Sassi di Jovanotti. Quando tutto sembrava aver almeno certificato la crescita del cantante, le sabbie mobili del gioco dell'oca lo inghiottono. Zerbi gli preferisce Antonia, ma allo stesso tempo gli viene offerto un banco da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Nell'ultima stagione, ciò che è accaduto con Sarah Toscano potrebbe essere un esempio da seguire.

TrigNO, voto 4: Il duro scontro con la realtà

La delicatezza di Tananai nel descrivere l'impianto di un'interpretazione senza alcuna base è forse il gesto più fraterno che TrigNO potesse ricevere. E se nella mancanza di coerenza tra il brano e l'esposizione sul palco ormai il problema è visibile da settimane, l'interpretazione blanda di Take A Walk On The Wild Side di Lou Reed sembra quasi mettere una pietra sui piani futuri del giovane cantante. L'invito alla ribellione, alla scintilla, si trasforma in una recita, a tratti biascicata.

Antonia, voto 7,5: Un bel problema per tutti

C'è la sensazione di aver assistito a qualcosa di diverso, almeno fino a questo punto dell'edizione 24 di Amici. L'interpretazione di Blu Part II di Elisa e Rkomi restituisce una vertigine continua, un gioco di specchi, ma soprattutto una sfumatura che non si era raggiunta ancora nel Pomeridiano di Amici. A incuriosire di più, l'assenza di una minima traccia di un percorso musicale fatto in passato: potremmo aver assistito al suo esordio. Sarà curioso osservare la sua evoluzione sotto l'ala di Rudy Zerbi.

Kimono, voto 5,5: Figlia del passato

Il ritorno in tv di Kimono, nome d'arte di Sofì Tornambene, ex vincitrice di X Factor 2019 con Sfera Ebbasta, aveva alzato le aspettative di una sfida dentro o fuori con Chiamamifaro. E invece all'interpretazione standard con Perché?, Kimono risponde con il suo inedito In Ostaggio, pubblicato nel 2023. Un brano ben eseguito ma che non sembra iniettare alcun dubbio sulla permanenza di Chiamamifaro. Chissà cosa avrebbe potuto smuovere una cover che le avesse permesso di sfoggiare la sua ottima capacità vocale?