Amici 2024, le pagelle di domenica 9 febbraio: il serale per Antonia e la denuncia di Vybes Domenica 9 febbraio è andata in onda la diciottesima puntata del Pomeridiano di Amici 2024. Antonia è la prima concorrente della categoria canto ad accedere al Serale di Amici, dopo la rinuncia di Nicolò. Arriva la denuncia di Vybes attraverso l’esibizione Il senso dell’odio di Salmo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Nasto

Domenica 9 febbraio è andata in onda la diciottesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. La giuria è composta in questa puntata da Ilary Blasi, mentre nella gara di ballo arriva Veronica Peparini. Antonia è la prima concorrente nella categoria canto ad accedere al Serale, dopo la rinuncia in settimana di Nicolò. Deddè fuori fuoco durante la gara di canto, uscendo dall'interpretazione di Anyone di Justin Bieber. Qui le pagelle.

Antonia, voto 8:

Che sia cominciata la mania ad Amici si è capitata dalla seconda Antonia-cam in due settimane del programma, la ricerca di una dimensione anche extra canto della giovane autrice campana. Una versione soul di Briciole apre solo le vetrate a un Serale da vivere da protagonista, magari già pensando a cosa potrà diventare da grande Antonia. Perché "la ragazza si farà, anche se ha le spalle strette".

Vybes, voto 7,5:

Abbiamo davvero sentito Il senso dell'odio di Salmo ad Amici, sì. Vybes sta creando una piccola spaccatura, una crepa, in un programma codificato come Amici, senza dover esser rivoluzionario. Il trasporto e la cura con cui trasmette i suoi messaggi esulano anche dal contesto musicale, forse allontanandolo anche dalla competizione stessa. Ciò che invece rimarrà è chiaramente ciò che avviene dopo la sua esibizione, una riflessione sul cyberbullismo che si annoda con l'attualità (solo lo scorso 8 febbraio cadeva la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo). Insomma, il concorrente giusto nel momento giusto.

Jacopo Sol, voto 7:

Il graffio arriva anche con Almeno tu nell'universo di Mia Martini. E il pericolo di un appiattimento nelle sue esibizioni scivola via, come la possibilità, almeno in questa puntata, di arrivare al Serale. Non manca molto e sarà interessante capire il suo ruolo, la sua dimensione all'interno di Amici nel prossimo inedito: una chiave fondamentale per proseguire fino alle fasi finali del Serale.

SenzaCri, voto 6,5:

Sta continuando il suo momento positivo e con Fix You dei Coldplay riesce a mantenere tutti i topici della canzone, non scomparendo in alcune pericolose note basse.

Nicolò, voto 6:

In una versione simil-mengoniana di Hello di Adele sembra ristagnare la settimana di Nicolò, vissuta con dissidi interiori dopo la scelta di abbandonare la maglia dorata del Serale. Meno tranquilla, meno equilibrata e meno elaborata della scorsa settimana la sua esibizione: tutto sembra corrodere le sue prove successivo, soprattutto ciò che proviene dal banco dei giudici. Sarà un bel rompicapo comprendere quali sono i passi giusti da fare per riavvicinarsi alla maglia dorata del Serale.

Mollenbeck, voto 6:

Ce l'ha messa tutta, prima di tutto il resto. La sofferenza nel cantare Ti scatterò una foto, più che relazionarsi all'immaginario del brano, sembra provenire dallo stato d'animo del giovane cantante. Nel momento più basso è l'unica energia che riesce a infondere attraverso il brano, lasciando il pubblico quasi con il fiato corto. In ripresa rispetto alle ultime settimane.

Luk3, voto 5,5:

Sarà incosciente, sarà carismatico, sarà così consapevole dei suoi mezzi da spostare il pubblico dalla sua parte, ma è solo un aspetto del suo personaggio musicale. Ciò che trasmette, almeno con Mon Amour di Gigi D'Alessio, è una sua incredibile capacità di intrattenimento. Con il rischio che si trasformi tutto in un karaoke, un'esibizione e niente più. Alla ricerca di una storia da raccontare, è ancora sufficiente rivolgersi al lato più spensierato della musica.

Chiamamifaro, voto 5:

In un momento di sconforto come questo, più che discutere del futuro di Chiamamifaro al Serale, sarebbe meglio riflettere sul presente. Un blocco nel lato della trasmissione, durante le sue ultime esibizioni, che diventa sempre più evidente, quasi lasciando nel limbo il giudizio sul brano. Chiamamifaro non può essere questa di You've got the love, o almeno sembra mancare qualcosa. Sperando che ritorni l'entusiasmo.

Deddè, voto 4,5:

Il momento di confusione sembra aver raggiunto un nuovo punto basso e questa volta, Anyone di Justin Bieber diventa il campo minato per Deddè. L'arrangiamento non lo aiuta e questa volta non può nascondersi, cadendo anche dal punto di vista melodico.