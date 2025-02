video suggerito

Ilary Blasi ad Amici: "Il mio sogno era saper cantare bene, poi ho fatto altro e meno male" Ilary Blasi arriva ad Amici in una nuova e inedita veste, quella di giudice, commentando le esibizioni dei vari allievi della scuola. Non mancano momenti esilaranti e battute nel pieno stile della conduttrice Mediaset.

A cura di Ilaria Costabile

L'appuntamento pomeridiano con Amici nella giornata di domenica 9 febbraio si apre con l'arrivo di un giudice d'eccezione per la prima fase della gara tra gli allievi della scuola che, ormai, si avvicinano sempre di più al serale. In studio è arrivata Ilary Blasi per giudicare le prove di canto, dopo la notizia del nuovo show che condurrà su Canale 5.

Ilary Blasi giudice ad Amici

Una partecipazione particolare quella della conduttrice, che per la prima volta si cimenta nel ruolo di giudice e che esprime i suoi pareri con estrema naturalezza dopo le esibizioni dei giovani artisti della scuola di Canale 5. Dal primo commento più compìto nei confronti di Jacopo che ha cantato Almeno Tu nell'Universo: "Hai avuto coraggio a misurarti con questa canzone, è una delle colonne sonore del nostro Paese" si è poi lasciata andare a qualche battuta. E infatti, dopo la performance di SenzaCri, che ha cantato Fix You introducendo anche delle barre da lei scritte, Blasi interviene dicendo: "Eccome, se ti serve una corista non brava, sono qui. Lei si chiama SenzaCri, ma io direi senza se e senza ma" per poi aggiungere: "Sei stata veramente brava". Ma è con Antonia e la sua Briciole, che Ilary racconta anche un po' di sé: "Il mio sogno era saper cantare bene, poi nella vita ho fatto altro e meno male, ma avrei voluto molto la sua voce" e poi aggiunge: "Secondo me sentiremo molto parlare di lei, segniamoci il suo nome".

Il momento più esilarante è stato dopo l'esibizione di Luke3, che ha cantato Mon Amour di Gigi D'Alessio e la conduttrice si è lasciata andare dicendo: "Allora, peccato che non ho una foto, altrimenti mi facevo un selfie. Ma tu sei proprio sicuro, mi piace molto, si vede che te la senti calda (modo di dire romano ndr.)". Ancor prima, con Vybes, nel suo rap: "Allora, non ho capito niente di quello che hai detto, ma questo è un problema mio" ha scherzato, per poi incoraggiarlo nel soffermarsi di più nelle sue esibizioni a scandire le parole per farsi capire. Insomma, una veste diversa della conduttrice che, quindi, si è divertita ad immergersi nel mondo della scuola di Amici. E che non sia un anticipo di un qualcosa che vedremo, magari, proprio nel serale, con Blasi sulla poltrona da giudice. Ma, al momento, non ci sono indizi che possano confermare un'indiscrezione di questo tipo.