video suggerito

Leone di Chiamamifaro, il testo e il significato dell’inedito ad Amici 24 Leone è il terzo inedito di Chiamamifaro ad Amici 2024, una delle concorrenti nella categoria canto ad aver ricevuto la maglia dorata del Serale. Qui il testo e il significato di Leone. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiamamifaro, Amici 2024

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, nella puntata che anticipa l'inizio del Serale di Amici 2024, ha presentato il suo nuovo inedito Leone. Si tratta del terzo inedito della cantante, dopo Perché e O.M.G, che hanno collezionato oltre 2 milioni di streaming, mentre sono 130mila gli ascoltatori mensili su Spotify. Chiamamifaro è tra le ultime cantanti ad aver ottenuto il pass al Serale di quest'edizione, dopo l'ingresso lo scorso 13 ottobre al posto di Alena: la cantante ha dovuto affrontare un lungo percorso, con qualche scontro con l'insegnante Anna Pettinelli, ma ha raggiunto la maglia dorata lo scorso 2 marzo. Ha conquistato l'accesso alla fase finale di Amici 2024 esibendosi con Nothing real but love, Musica Leggerissima e Malinconia di Luca Carboni. Qui il testo e il significato di Leone.

Il testo di Leone di Chiamamifaro

Non finirà

Parlo da sola stasera

Madonna che pena mi fa

La felicità

Se la difendi è più vera

Ma a volte si dimentica

Leggi anche Quando inizia il serale di Amici 24: la data della prima puntata a marzo 2025

Tu rispetta anche la gente che ti odia

E tieni a mente

Che anche l’odio muore dentro una canzone

Parla poco, ridi tanto

Piangi solo il necessario

Che sei nata sotto il segno del leone

Dimmi che non finirà

Anche fosse la notte più nera

Non la senti questa vita che va

Non ci aspetta, di noi se ne frega

Ma allora auguri per tutto

Tutto quello che vuoi

Ancora auguri per tutto

Tutto tranne che noi

Auguri per i sogni

Auguri per i guai

Auguri per il treno che non passa mai

Per questo stanza

Io ci vado piedi

Se non mi credi

Sarà più bello ancora

Però ti lascio la mia musica

E se finirà

Sarà solo un effetto di scena

Se hai bisogno, sai che mi trovi qua

A parlare da sola stasera

Ma allora auguri per tutto

Tutto quello che vuoi

Ancora auguri per tutto

Tutto tranne che noi

Noi

Il significato dell'inedito di Chiamamifaro

Leone è il terzo inedito di Chiamami all'interno dell'edizione 2024 di Amici. La canzone, presentata in anteprima durante l'ultima puntata del Pomeridiano dello scorso 9 marzo, è una dedica alla musica e a come essa sia diventata un riparo anche nei momenti più difficili della sua vita. In più passaggi viene sottolineato questo amore sconfinato, come quando canta: "Dimmi che non finirà anche fosse la notte più nera" o "Auguri per il treno che non passa mai, per questa stanza, io ci vado a piedi, se non mi credi sarà più bello ancora, però ti lascio la mia musica". C'è anche un riferimento al futuro, a tutto ciò che adesso la circonda e la sostiene nel suo percorso musicale, ma che in futuro potrebbe lasciarla da sola con la sua voce: "E se finirà, sarà solo un effetto di scena, se hai bisogno, sai che mi trovi qua a parlare da sola stasera".