Testo e significato di Montecarlo, la rivincita sociale di Artie 5ive tra luxury rap e Bicocca Artie 5ive ha pubblicato nelle scorse ore La Bellavita, il secondo episodio della saga dopo Aspettando la Bellavita nel 2023. Tra i singoli più attesi anche Montecarlo. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Artie5ive

Negli ultimi due anni, Artie 5ive, nome d'arte del rapper italo-sierraleonese Ivan Arturo Barioli, è stato uno nomi più interessanti della nuova generazione rap. E non solo per il viaggio di La Bellavita, cominciato nel 2023 con Aspettando la Bellavita e arrivato nelle scorse ore alla sua definizione con il suo secondo album solista. E se questo non bastasse, ha anche pubblicato un joint album con Rondodasosa, dal titolo Motivation 4 The Streetz. Poi arrivano 9 dischi di platino, 12 d'oro, collaborazioni con Anna nella hit Anelli e Collane, ma anche con Guè, Kid Yugi e Night Skinny. Del nuovo album pubblicato stanotte, la seconda traccia, dopo l'Intro (La Bella Vita) c'è il banger Montecarlo: la produzione è affidata a Ddusi, in collaborazione al duo SadTurs & KIID, 3 tra i nomi più freschi della nuova generazione di producer.

E Montecarlo segue la linea narrativa del disco, della musica come ascensore sociale, ma soprattutto della "Bella Vita", attesa e arrivata dopo l'ingresso nell'industria musicale. Artie 5ive è stato omaggiato anche da Jake La Furia, che nell'intervista a Fanpage.it, ha sottolineato come lo scettro del rap a Milano potrebbe passare nelle sue mani: "Se dovessi passare lo scettro, forse in questo momento lo passerei ad Artie, perché è molto bravo, maturo, un ragazzo veramente umile e a posto. Potrebbe rappresentare la città ed è legato anche all'odi et amo di Milano". Qui il testo e il significato di Montecarlo.

Il testo di Montecarlo

KIID, you ready?

5ive, Artie 5ive

SadTurs, ahahah

Artie 5ive, 5ive, 5ive, 5ive, 5ive, 5ive

Ddusi mi dà un beat, lo prometto, glielo fum–

Spingo dal primo singolo e non ho smesso col primo disco d'oro (D-D-D'oro)

Chiaro che insisto, mi assumo il rischio, pure ciò che rischian loro (5ive)

Si alza un coro, cammino sul bordo, macchina che rolla nel corso (Brrah)

Ora che c'ho un Rollie sul polso (Grrah) e due posti auto in box (Grrah)

Macchina straniera, sembra uscita da un cartone animato

Sto raffreddato perché ho sia polso che collo ghiacciato

Dormo male ogni notte, tipo chiodi sul materasso

Ventiquattro anni spaccati, sono vivo per miracolo (Grr)

Se mi ammazzassero, sarebbe un bеl lutto (Pah)

Ci sarebbero sciacalli che fottеrebbero il loot

Altri bastardi mi fotterebbero il look (Ah)

Quelle Barbie mi fotterebbero tutto

Guarda il mio prezzo in mercato che sale come il toro

Mi alleno tutti i giorni, Armani Emporio (Pah, pah)

Tu sei bella, ma mollami, oggi voglio stare solo

Muovi la testa su e giù fino a che rompi il collo (Su, su, su, su)

Io vengo da un posto, da un cazzo di posto (Dove, dove)

Ora su un volo privato verso un'isola a caso

Quanti figli di puttana vorrebbero il mio posto

Il furgone è arrivato, quindi torna a lavoro

Su uno yacht a Montecarlo perché oggi il mare è calmo

Oggi il mare è calmo, però non lo postiamo

Non postiamo manco che siamo postati all'angolo

Lei lo muove piano, lo muove, Megan Thee Stallion

Soldi sopra al tavolo sparsi, messi in disordine

Mi ha insegnato a vivere mio fratello maggiore

Sugo nel posacenere di fianco alle aragoste

Vuoi sapere che succede se mi pesti le Rick Owens?

Tutto il giorno in strada, non mi passa la voglia

Dalle mie parti ormai non vola più una foglia

Ricarica veloce, non parlo di Speed Cola

Dice che sono dolce, un gelato alla nocciola

Mi gusto la ricciola, ristorante sul molo

Non vado più al McDonald's perché il ketchup non è salsa al pomodoro

Alla strada attaccato con della colla

Dove non vedo ‘sti rapper che parlano di Gomorra

Morirò come un'icona, eterna gloria per i ragazzi di zona (5ive)

Lei mi prende in bocca nei bagni del Bicocca (Ah)

Mi gusta lentamente, un gelato all'albicocca

Il rosso mi dona, in mezzo ai gangster come Maradona

Le do un bacio in bocca, la sua lingua sa di cock

Dai, fallo ancora, mamma mia, quanto sei porca (Rrah, rrah, rrah, rrah)

Uomini di merda picchiano la loro donna

Baby, ti voglio, non posso aspettare ancora

Su uno yacht a Montecarlo perché oggi il mare è calmo

Oggi il mare è calmo, però non lo postiamo

Non postiamo manco che siamo postati all'angolo

Lei lo muove piano, lo muove, Megan Thee Stallion

Soldi sopra al tavolo sparsi, messi in disordine

Mi ha insegnato a vivere mio fratello maggiore

Sugo nel posacenere di fianco alle aragoste

Vuoi sapere che succede se mi pesti le Rick Owens?

Il significato di Montecarlo

Montecarlo è il nuovo singolo di Artie 5ive, il rapper italo-sierraleonese che ha pubblicato nelle scorse ore il secondo album solista dal titolo La Bellavita. Il brano è stato prodotto da Ddusi, nome d'arte di Leonardo Siddu, e la coppia formata da SadTurs & KIID. L'aspetto centrale del brano viene subito messo in chiaro all'inizio della prima strofa, in cui Artie 5ive canta: "Spingo dal primo singolo e non ho smesso col disco d'oro". Potrebbe sottolineare la costanza, avuta negli ultimi 3 anni, nel fare musica, contrariamente ad alcun giovani artisti, che dopo l'hype iniziale, sono scomparsi, fagocitati in un'industria musicale sempre più veloce e adattiva alle nuove influenze. A questo si allega anche la rivincita sociale del rap, cantando: "Io vengo da un posto, da un cazzo di posto (Dove), ora su un volo privato verso un'isola a caso". Ma anche: "Mi gusto la ricciola, ristorante sul molo, non vado più al McDonald's perché il ketchup non è salsa al pomodoro". Nel segmento finale della seconda strofa, viene inserita nel racconto anche la figura femminile, sottolineando la totale distanza con il concetto di violenza di genere: "Uomini di merda picchiano la loro donna, baby, ti voglio, non posso aspettare ancora".