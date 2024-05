Significato e testo di Giovani Wannabe, i Pinguini Tattici Nucleari non ne sbagliano una

video suggerito

Con Giovani Wannabe i Pinguini Tattici Nucleari hanno confermato quanto la band bergamasca riesca a far presa sul pubblico nonostante un profilo basso. La band, infatti, negli anni ha costruito una fanbase fidatissima, che li segue ogni cosa facciano, come dimostrano anche i numeri. È successo anche con "Giovani Wannabe", la canzone con cui hanno dato il via al loro tour e che all'uscita ha esordito in quinta posizione nella classifica FIMI.

Il significato della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

Il nuovo singolo, come spiega il cantante Riccardo Zanotti, racconta "la libertà di essere felici vista dagli occhi di chi è stato capace di trovare il proprio posto nel mondo" e ha un titolo che "contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla ‘fame'. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano. Generalmente wannabe ha un'accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca".

Il testo di Giovani Wannabe

Nel cuore hai solamente foto di paesaggi

E non c'è posto per le tue foto con me

In auto dormi ed io non riesco a non guardarti

Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guard rail

Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze

Tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel

Spaccami come Hendrix con la Stratocaster

Fai uscire le mie ansie, ma non chiedi il cachet

Sulle tue gambe ho letto il senso della vita

Dimentica la Bibbia o le pagine di Freud

È meglio se restiamo amici come prima

Ma poi facciam mattina per parlare di noi

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi, basta sia lontano da me

Nel feed hai solamente foto di paesaggi

E forse è perché sei un paesaggio pure tu

E con i piedi mi disegni i dinosauri

Sopra il vetro dell'Audi non la pulirò più

E do il tuo nome a un uragano tropicale

Ogni telegiornale poi parlerà di te

Sai che si nasce soli e si muore solisti

Ma per fortuna esisti, sei tutta la mia band e

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi

Con te inizia la belle époque, che tempismo: o'clock

Bel teppismo black bloc che c'hai

Sei la storia, Marc Bloch, un momento amarcord

Dai, scambiamoci tutti i guai

Come "Jack on the rocks", dammi un viaggio on the road

Posti che non hai visto mai

Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di Spock

Lasci il segno dovunque vai

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi, basta sia lontano da me

Il video di Giovani Wannabe

La canzone è anche un invito al viaggio, reale e metaforico, con Zanotti che canta "Nel feed hai solamente foto di paesaggi e forse è perché sei un paesaggio pure tu" ma anche "dammi un viaggio on the road, posti che non hai visto mai". Un riferimento non casuale, dal momento che, sempre stando alle parole della band, "Giovani Wannabe vuole descrivere i giovani, che sono le anime viaggiatrici per eccellenza". Della canzone è stato fatto anche un video che ha come protagonisti Francesco "Mehths" Cicconetti e di Chiara Pieri, sua compagna nel video come nella vita e riprende proprio il tema del viaggio, dell'on the road. E anche il video manda un messaggio di inclusione, visto che Francesco Cicconetti è un ragazzo trans e un divulgatore per le tematiche transgender: "Il video nasconde un messaggio importante: tuttə cambiamo, ci evolviamo; e, a pensarci bene, alla fine ognuno di noi transiziona, per trovare il giusto posto nel mondo in cui essere davvero felice".