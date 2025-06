La scaletta del concerto 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Olimpico: l’ordine delle canzoni a Torino

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Pinguini Tattici Nucleari, foto di Adriana Tedeschi

I Pinguini Tattici Nucleari stanno continuando il loro tour e dopo la data zero a Campovolo, Reggio Emilia, le due date sold out allo stadio San Siro di Milano e all'Arena della Marca di Treviso, il loro Hello World Tour arriva a Torino, dove la band si esibirà questa sera, 17 giugno, a partire dalle 21, prima di spostarsi il 21 giugno allo stadio del Conero di Ancora, il 25 giugno alla Visarno Arena di Firenze, il 28 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma. La band continua quindi il suo tour che sta portando centinaia di migliaia di persone, ancora una volta, a cantare alcune delle canzoni che stanno segnando il pop contemporaneo, compresi gli ultimi singoli Islanda e Bottiglie vuote, che hanno rifatto assieme a Max Pezzali.

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Olimpico il 17 giugno

I Pinguini tattici Nucleari continuano, quindi, il tour che sta vedendo la band capitanata da Riccardo Zanotti acclamata da migliaia di persone. In tour ormai da anni quasi costantemente, i Pinguini hanno nel palco la loro dimensione naturale o, almeno, sono riusciti nel tempo a farla diventare qualcosa che lo sembra. Game changer del pop italiano di questi ultimi anni, la band bergamasca porta in tour proprio alcuni dei successi che gli hanno permesso in pochi anni di diventare un vero e proprio fenomeno musicale. Tra le canzoni che stanno portano in giro per l'Italia, quindi, ci sono brani come Giovani Wannabe, Ringo Starr, Romantico ma muori, Scrivile scemo, Lake Washington Boulevard fino alle canzoni finali come Rubami la notte e Pastello bianco. Ecco la scaletta che i Pinguini tattici Nucleari dovrebbero suonare allo stadio Olimpico di Torino.