La madre di Giulia Tramontano premia i Pinguini Tattici Nucleari per Migliore con parole piene d’emozione

La madre di Giulia Tramontano ha premiato i Pinguini Tattici Nucleari per Migliore, la canzone dedicata alla figlia vittima di femminicidio.

I Pinguini Tattici Nucleari premiati dalla madre di Giulia Tramontano

I Pinguini Tattici Nucleari sono stati premiati per il testo della canzone Migliore, dedicata a Giulia Tramontano, vittima di femminicidio, e hanno ricevuto il premio dalle mani della madre della donna. Nella scaletta che i Pinguini hanno costruito per il loro ultimo tour negli stadi che si è concluso pochi giorni fa all'Olimpico di Roma una posizione speciale l'aveva proprio Migliore, la canzone che la band di Bergamo ha dedicato alla donna uccisa dall'ex compagno Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per il femminicidio, che ha tolto la vita anche al figlio Thiago che sarebbe nato da lì a pochi mesi.

La madre di Giulia Tramontano premia i Pinguini tattici Nucleari

Riccardo Zanotti e i membri della band hanno ricevuto il premio Artis Suavitas 2025 proprio dalle mani di Loredana Femiano, madre di Giulia, che ha voluto ringraziare i Pinguini per aver impresso per sempre in una canzone la memoria di sua figlia. Parlando ha spiegato quale importanza la canzone ha per lei, ogni volta che l'ascolta: "Sono stata molto colpita dalla canzone. È una carezza, una poesia. In questi due anni abbiamo partecipato a tante iniziative, ma questa resterà per sempre. Ogni volta che ascolto ‘Migliore', mi tocca l'anima. È stato un gesto bellissimo".

Perché i Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto il Premio

Una canzone che durante i concerti della band era introdotta dalla sorella della donna, Chiara, che in un video parlava della sorella e della canzone diceva "non è un ricordo, è piuttosto un passaggio, un varco verso un mondo che forse non abbiamo avuto, ma che forse possiamo ancora immaginare: un mondo migliore". Il Premio è stato assegnato perché la band ha saputo "abbracciare il dolore più indicibile e trasformarlo in memoria, rispetto e amore. In un tempo che corre veloce e dimentica, hanno scelto di ricordare". La motivazione parla proprio dell'importanza di aver impresso Giulia Tramontano e Thiago in "un posto eterno tra le note".

Il testo di Migliore per Giulia Tramontano

"Tutte le sere in cui suoniamo ‘Migliore' – ha raccontato Riccardo Zanotti, frontman della band, ritirando il Premio – l'applauso del pubblico, a volte durato anche alcuni minuti, non è per noi, e credo sia evidente, ma per Giulia". Nella canzone Zanotti fa un riferimento alle trentasette coltellate con cui Giulia è stata uccisa ("Piccola donna che cammini tra le stelle mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono trentasette") e anche a Thiago, come quando canta: "Tramontano le nuvole, ma resterà il sole perché tu ti meriti un giorno migliore. Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino, che strano destino andarsene a maggio come due fragole"