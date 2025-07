La scaletta del concerto 2025 di Gianna Nannini all’Anfiteatro di Pompei: l’ordine delle canzoni

video suggerito

Alle 21 il concerto all'Anfiteatro di Pompei di Gianna Nannini. La scaletta delle canzoni e quell'intervista: "Il cruccio della mia vita? Non essere napoletana"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto nell'Anfiteatro di Pompei per il concerto di Gianna Nannini. La rocker italiana porterà il suo Sei Nell'Anima Tour 2025 nello spettacolare scenario dell'Anfiteatro romano con i suoi quasi duemila anni di storia: assieme a lei, il band leader Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il celebre batterista Thomas Lang, al fianco di Gianna da oltre vent'anni, e del chitarrista blues Patrick Murdoch: Lang che prende il posto di Simon Phillips.

La rocker italiana non ha mai nascosto, d'altronde, il suo legame con Napoli. "Me lo disse una volta pure Angela Luce", raccontò in una vecchia intervista, "sei uno strumento napoletano, hai l'anima della tammurriata, ma purtroppo vieni da un'altra regione. E anche Massimo Ranieri diceva: tu e Lucio Dalla avete una forte sintonia con la mia città, ma non siete napoletani. Insomma, il cruccio della mia vita è quello di non essere napoletana".

La scaletta del concerto di Gianna Nannini all'Anfiteatro di Pompei

Gianna Nannini porterà all'Anfiteatro di Pompei le sue hit più famose. Anche se non diffusa ufficialmente, la scaletta, basata sulla setlist del concerto al Circo Massimo di Roma, potrebbe dunque essere questa:

Panorama

America

1983

Silenzio

Profumo

La differenza

Ragazzo dell’Europa

Scandalo

Avventuriera

Ti voglio tanto bene

Il buio nei miei occhi (I’d Rather Go Blind)

California

Io e Janis

Io voglio te

I maschi

Fotoromanza

Io

Sei nell’anima

Meravigliosa creatura

Bello e impossibile

Latin lover