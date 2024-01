“Viaggi sulla metro a Napoli con 2 euro tutto l’anno” ma è una truffa: denuncia alla Polizia Postale Il messaggio fake su una pagina Facebook falsa. L’allarme di Consorzio Unico Campania: “Non pagate, è una truffa”. L’Anm sporge denuncia alla Polizia Postale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Carta per 12 mesi di viaggi gratuiti in metropolitana a 2 euro". L'annuncio pubblicato sui social, sfruttando il marchio "Naples Pass" e l'immagine della metro Linea 1 gestita da Anm. Ma è una truffa. Scatta la denuncia alla Polizia Postale da parte dell'azienda del trasporto pubblico di Napoli, di proprietà del Comune. Il messaggio ingannevole è apparso a inizio anno su una pagina Facebook, chiamata Metropolitana di Napoli, risultata poi una pagina fake, come segnalato dal Consorzio Unico Campania, che gestisce i biglietti di viaggio integrati in Campania. Oggi, l'Anm ha deciso di presentare denuncia alla Polizia di Stato. "Abbiamo segnalato subito il caso all'Anm e al Consorzio Unico Campania – spiega Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti – Va fatta immediatamente luce su quanto accaduto e presi gli opportuni provvedimenti, affinché nessun viaggiatore possa essere truffato".

"La truffa con annunci falsi"

In uno dei post pubblicati sulla pagina Facebook Metropolitana di Napoli, si legge "A c⁠aus⁠a d⁠ell⁠'au⁠men⁠to ⁠dei⁠ pr⁠ezz⁠i p⁠er ⁠le ⁠Nap⁠les⁠ Pa⁠ss,⁠ Me⁠tro⁠pol⁠ita⁠na ⁠di ⁠Nap⁠oli⁠ e ⁠Nap⁠les⁠ Pa⁠ss ⁠sta⁠nno⁠ la⁠nci⁠and⁠o u⁠na ⁠pro⁠moz⁠ion⁠e p⁠er ⁠sos⁠ten⁠ere⁠ il⁠ pu⁠bbl⁠ico⁠.O⁠tti⁠eni⁠ la⁠ tu⁠a c⁠art⁠a p⁠er ⁠2 e⁠uro⁠!S⁠egu⁠i i⁠l l⁠ink⁠". Accanto alla didascalia un pulsante di invito: "Richiedi ora". Sotto il post, a confermare la bontà dell'offerta – in realtà una truffa, come già detto – anche i commenti di alcuni utenti: "Abbiamo chiamato oggi Metropolitana di Napoli e Naples Pass. Hanno confermato che questa promozione è stata effettivamente lanciata online con il supporto del governo. Quindi, non esitate.". Con l'amministratore della pagina Fb "Metropolitana di Napoli" che replica: "Naturalmente, questa promozione è una partnership tra Metropolitana di Napoli, Naples Pass e con il supporto del governo cittadino".

UnicoCampania: "È una truffa".

Il Consorzio Unico Campania ha lanciato l'allarme con un post sulla sua pagina Facebook, rilanciato anche da Anm:

UnicoCampania è completamente estranea alla "iniziativa Naples Pass", un evidente tentativo di truffa che si sta diffondendo attraverso i social media e, in particolare, attraverso una pagina fake su Facebook denominata “Metropolitana di Napoli”.Si tratta di una offerta ingannevole che promette un intero anno di viaggi in metropolitana al costo di 2 euro.Un tentativo di truffa, portato avanti con modalità simili a quanto già avvenuto a Milano e a Roma.UnicoCampania non ha nessun accordo commerciale o di altro tipo con l’operatore di questa iniziativa e invita gli utenti del trasporto pubblico a diffidare dalle offerte che circolano sui social media e a consultare sempre le sue fonti ufficiali (sito www.unicocampania.it; pagina FB UCampania) per verificare la veridicità delle informazioni reperite su altri canali.