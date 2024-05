Mercato di Poggioreale, 1 su 6 non ha il registratore di cassa per gli scontrini. Blitz della Polizia Locale

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Blitz della Polizia Locale di Napoli al Mercato Caramanico di Poggioreale. Raffica di multe. Oltre 50 commercianti ambulanti segnalati alla Guardia di Finanza perché non avevano il registratore fiscale obbligatorio per fare gli scontrini: 57 operatori su 351. Sorpresi in piena attività di vendita. In pratica uno su 6 non era in regola. L'elenco dei nominativi adesso sarà comunicato alle fiamme gialle per i provvedimenti necessari. Ma non finisce qui. Sono stati elevati 8 verbali ad operatori mercatali con stalli assegnati per eccedenza di suolo pubblico. Altri due verbali ad ambulanti che non avevano l'autorizzazione amministrativa ed un secondo per occupazione di suolo pubblico abusiva con relativo sequestro della merce. Un altro ambulante è stato sanzionato poiché sfornito di autorizzazione amministrativa con relativo sequestro della merce. Nel complesso sono state elevate multe per 23mila euro.

Il blitz della Polizia Locale di San Lorenzo

I controlli sono stati condotti dalla Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal Comandante Gaetano Frattini. Tra le altre misure, 4 verbali a veicoli sforniti di copertura assicurativa con relativo sequestro. Un verbale poiché sorpreso alla guida con patente scaduta. Un verbale poiché sorpreso alla guida di motoveicolo non immatricolato. Altri verbali a persone sorprese alla guida di veicoli non sottoposti a revisione periodica. Altri due parcheggiatori abusivi venivano sorpresi e verbalizzati, trattandosi di seconda infrazione venivano deferiti all'Autorità Giudiziaria con relativo sequestro dei proventi.

I controlli del reparto motociclisti

La lotta senza quartiere ai parcheggiatori abusivi è stata condotta anche dal reparto Motociclisti. Gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale Motociclisti, durante un’operazione di controllo del territorio, finalizzata al contrasto dell'attività di parcheggiatore abusivo, hanno effettuato nell’ultima parte dello scorso mese, una vasta operazione di repressione del fenomeno. Sono stati sorpresi ad esercitate l'attività di parcheggiatore, 22 soggetti, tutti già censiti e più volte recidivi per la medesima violazione. Gli agenti hanno sequestrato in totale la somma di 300,00 euro, provento dell'attività illecita e identificato numerosi avventori, che avevano affidato le proprie auto agli abusivi. 5 parcheggiatori sono inoltre risultati gravati dal provvedimento questorile del DACUR, nonostante il quale, esercitavano l'attività abusiva nelle zone in cui era fatto loro divieto di permanere. A carico dei soggetti sono scattati gli ordini di allontanamento dalla zona e i deferimenti alla magistratura. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane.