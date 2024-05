video suggerito

Napoli, negozio di telefonini in zona Stazione Centrale ha il laboratorio abusivo: i vigili sequestrano tutto Blitz della Polizia Locale in un negozio di telefonini nella zona di piazza Garibaldi. Scatta il sequestro per il laboratorio e il materiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un negozio di telefonini nella zona della Stazione Centrale di piazza Garibaldi a Napoli ha sul retro un laboratorio abusivo per le riparazioni senza contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi. A scoprirlo sono gli agenti della Polizia Locale, del nucleo di Tutela Ambientale-Investigativa Centrale della Polizia Locale di Napoli, che sequestrano sia il laboratorio che il materiale.

Il laboratorio sul retro del negozio per cellulari

Dagli accertamenti condotti dai caschi bianchi, è emerso che l'imprenditore aveva realizzato, all’interno del proprio esercizio commerciale di vendita al dettaglio di ricambi per cellulari in via Firenze, un laboratorio per la riparazione e la programmazione di smartphone e notebook, utilizzando strumentazioni e dispositivi professionali di ultimissima generazione.

Tuttavia, la mancata gestione da parte del conduttore dell’attività dei rifiuti pericolosi generati dal processo di riparazione e sostituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, classificabili come RAEE (rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta e dunque destinata all'abbandono), e l’accumulo incontrollato hanno determinato il sequestro penale del laboratorio e dei rifiuti in esso contenuti.

I rifiuti tecnologici vanno smaltiti correttamente

Importante chiarire, che la cattiva gestione dei rifiuti generati dalla riparazione di smartphone, notebook, elettrodomestici generano notevoli problemi all’ambiente a causa della presenza di sostanze considerate tossiche e non biodegradabili. La crescente diffusione di apparecchi elettronici determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell'ambiente o in discariche e termovalorizzatori con conseguenze di inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana.