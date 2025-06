video suggerito

Nel centro di Napoli stavano realizzando un hotel abusivo: tutto sequestrato Sequestrato un fabbricato in vico Gelso a Loreto: era in fase di ultimazione un hotel, "Palazzo Pepe", realizzato senza autorizzazioni.

A cura di Nico Falco

Palazzo ristrutturato all'interno, camere completate e già parzialmente arredate, probabilmente l'apertura sarebbe stata prossima. Se prima non fosse arrivata la Polizia Locale: è scattato il sequestro penale per un intero fabbricato di vico Gelso a Loreto, a ridosso di piazza Garibaldi e in corrispondenza di piazza Guglielmo Pepe. L'operazione è stata condotta dagli agenti dell'Unità Operativa Tutela Edilizia, nell'ambito di una attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica.

Il radicale intervento edilizio, hanno appurato i poliziotti, ha cambiato la destinazione d'uso del fabbricato, da deposito/industriale a struttura alberghiera; è stato però effettuato in assenza del permesso di costruire e del titolo abitativo in materia di sicurezze delle costruzioni. L'immobile è sviluppato su cinque livelli fuori terra e un piano interrato, e originariamente veniva usato in parte come deposito e in parte come laboratorio per la riparazione di elettrodomestici.

Al momento dell'ispezione, invece, i lavori erano già in fase avanzata: si stava ultimando la riconversione di locali e spazi comuni in camere di una futura ricettiva, promossa su piattaforme online dedicate e pubblicizzata attraverso un sito web proprietario in fase di allestimento; il nome dell'hotel, "Palazzo Pepe", era già riportato non solo sui rendering interni e sulle porte delle stanze, ma anche sull'ingresso dell'edificio. Il committente degli interventi è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alla realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo (art. 44 del D.P.R. 380/2001), che punisce chi esegue interventi edilizi senza permesso di costruire.