Paletti e fioriere abusive rimosse dai vicoli della Sanità a Napoli Paletti e fioriere abusive tra i vicoli del Rione Sanità di Napoli: vasta operazione di rimozione della Napoli Servizi assieme a Municipale e Carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcuni dei paletti rimossi nel corso dell’operazione

Paletti e fiorire abusive nei vicoli del Quartiere Stella di Napoli e nel Rione Sanità: una vasta operazione degli agenti dell'Unità Operativa Stella, col supporto di personale dell'Arma dei Carabinieri e della Napoli Servizi, ha proceduto in queste ore alla rimozione, nell'ambito di una vasta operazione per il ripristino del decoro urbano e della vivibilità cittadina.

Alcune delle fioriere rimosse da parte del personale della Napoli Servizi

I controlli si sono estesi a tutta la III Municipalità di Napoli (Stella – San Carlo all'Arena), l'ex area extra moenia della Neapolis greca prima e romana poi che dal Cinquecento in poi ha iniziato ad urbanizzarsi sempre più fino a diventare come è oggi, parte integrante del centro storico cittadino. In particolare, le vie interessate dai controlli sono state via Stella, vico Santa Maria a Fonseca, via Bernardo Celentano, discesa Stella, piazzetta Stella e via San Gennaro dei Poveri.

Gli operatori della Napoli Servizi al lavoro nei vicoli della Sanità

L'operazione condotta da Polizia Municipale, Carabinieri e personale della Napoli Servizi è terminata con la rimozione di ben 76 fioriere, 37 paletti, 3 stendini, 15 sedie e 3 transenne. Tutti in strada senza alcuna autorizzazione, con tutti i problemi legati alla loro ingombrante presenza del caso. Nel corso dell'operazione sono state multate anche 20 vetture perché in sosta sul marciapiede in via San Gennaro dei Poveri, la strada che porta all'ospedale omonimo, nel cuore della Sanità.