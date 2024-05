video suggerito

Due 15enni accoltellati all’Arenile di Bagnoli: 17enne arrestato per tentato omicidio L’accoltellamento ieri sera, dopo una lite per futili motivi. Il 17enne, già portato in commissariato, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È stato arrestato il 17enne ritenuto responsabile dell'accoltellamento di due 15enni, avvenuto ieri sera, martedì 30 aprile, all'Arenile di Bagnoli, noto locale di Coroglio, periferia Ovest di Napoli: il giovane, che già era stato portato in commissariato ieri sera per essere ascoltato, è accusato di tentato omicidio.

L'aggressione dopo una lite per futili motivi

Sono stati gli agenti del commissariato Bagnoli della Polizia di Stato, allertati dai responsabili del locale, a intervenire presso l'Arenile dove, poco prima, due ragazzi di 15 anni erano stati accoltellati all'addome al culmine di una rissa. Come ricostruito dai poliziotti, la lite che ha portato al ferimento dei due minori è scaturita da futili motivi. Già nella serata di ieri, gli agenti avevano individuato il 17enne e lo avevano portato in commissariato per vagliare la sua posizione. Il giovane, infatti, presentava ferite da arma da taglio alle mani; inoltre, sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto, nei pressi di una staccionata, il coltello utilizzato durante la lite.

I due 15enni ricoverati in codice rosso in ospedale

Soccorsi dal personale sanitario, i due 15enni accoltellati sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Sottoposti a una operazione, i due sono ricoverati in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.