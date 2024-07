video suggerito

Colpisce alla testa un 19enne con un martello per rapinarlo di 5 euro: arrestato un 17enne Pretendeva 5 euro da un 19enne: al rifiuto lo ha colpito alla testa con un martello frangivetro: arrestato un 17enne casertano già noto alle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha aggredito un 19enne colpendolo alla testa con un martelletto frangivetro, per rubargli appena 5 euro. Protagonista della vicenda è un 17enne, arrestato dai carabinieri di Vitulazio per tentata rapina. Il ragazzo ferito se la caverà con 15 giorni di prognosi. Il minorenne, arrestato, è stato accompagnato presso il centro di giustizia minorile dei Colli Aminei a Napoli.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 luglio, a Vitulazio in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 19enne era con un'amica in piazza Riccardo II quando è stato avvicinato dal 17enne, originario di Camigliano e già noto alle forze dell'ordine, che ha gli ha chiesto prepotentemente di dargli 5 euro. Al rifiuto del 19enne è scattata la violenza: il 17enne ha estratto un martelletto frangivetro dal marsupio che aveva con sé e lo ha colpito violentemente alla testa, per poi fuggire: nella fuga ha tentato anche di disfarsi dell'arma, nascondendola dietro un cassonetto dei rifiuti.

Alcuni passanti che avevano assistito alla scena, nel frattempo, avevano già chiamato i carabinieri che sono arrivati poco dopo sul posto e avviato le indagini: la fuga del 17enne è durata poco, perché i militari dell'Arma lo hanno subito trovato nel vicino Vico Siena, nascosto dietro un muretto. Arrestato e portato ai Colli Aminei di Napoli, il 17enne deve ora rispondere di tentata rapina. Il 19enne, soccorso dalle ambulanze del 118, è stato portato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato medicato e dimesso: se la caverà con ferite giudicate guaribili in 15 giorni circa.