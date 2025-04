Senegalese pestato per rubargli 25 euro alla Rotonda Diaz di Napoli, due persone arrestate

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 46 anni, originario del Senegal, è stato picchiato a Napoli per rubargli 25 euro: i carabinieri sono riusciti ad intervenire mentre il pestaggio era ancora in corso. Arrestate due persone, che sono state portate in carcere con le accuse di concorso in rapina impropria e lesioni personali: si tratta di un 32enne ed un 47enne, entrambi di origini marocchine.

La vicenda è accaduta nella serata di ieri, domenica 14 aprile: il 46enne si trovava in viale Antonio Dohrn, all'altezza della Rotonda Armando Diaz, quando i due di origini marocchine lo hanno aggredito e pestato dopo avergli sottratto 25 euro in contanti. Non hanno però fatto in tempo a fuggire: i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati da una segnalazione per una rapina in atto, sono intervenuti e lo hanno arrestati. I due sono finiti così in manette con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali, per poi essere portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 46enne senegalese invece se la caverà con una decina di giorni di prognosi per le botte subite.