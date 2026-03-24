Dal centro di Napoli rifornivano di droga tutta la provincia: sei persone arrestate

Blitz questa mattina della Polizia di Stato: sei persone sono finite in manette per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

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Una banda ben strutturata ed organizzata, dedita al traffico di droga che, dal centro di Napoli, riforniva tutta la provincia partenopea. Nella mattinata odierna, martedì 24 marzo, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, hanno arrestato sei persone, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti: per due degli indagati è scattata la custodia cautelare in carcere, mentre gli altri quattro la custodia agli arresti domiciliari.

Le indagini, avviate nel 2023 e condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, sotto il coordinamento della Dda, hanno permesso di accertare come l'organizzazione avesse una struttura consolidata, con una forte ripartizione dei ruoli. Al vertice vi era un pregiudicato, che fungeva da organizzatore, promotore e finanziatore dell'attività illecita, mentre un altro degli indagati curava il rapporto con gli acquirenti e l'approvvigionamento della droga; altri membri, invece, si occupavano dello stoccaggio, del confezionamento e dell'occultamento della sostanza stupefacente. La banda operava nel cuore di Napoli e, come detto, riforniva di droga acquirenti provenienti da tutta la provincia partenopea.

Alle applicazioni delle ordinanze cautelare, nella mattinata odierna, hanno partecipato anche agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell'unità cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli.