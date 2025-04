video suggerito

Violenza sessuale su una ragazza in discoteca: 17enne arrestato nel Casertano La violenza sessuale sarebbe avvenuta lo scorso dicembre in una discoteca di Baia Domizia, a Cellole, in provincia di Caserta. Arrestato, il 17enne è stato portato nel carcere minorile di Nisida.

A cura di Valerio Papadia

È accusato di violenza sessuale il ragazzo di 17 anni arrestato oggi in provincia di Caserta: il minorenne è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri di Gaeta su mandato del Tribunale dei Minori di Napoli e su richiesta della Procura dei Minorenni partenopea. Le indagini sono partite dopo la denuncia della giovane vittima, una ragazza anche lei minorenne: la violenza sessuale si sarebbe consumata lo scorso dicembre in una discoteca di Baia Domizia, nel Comune di Cellole, ancora nella provincia di Caserta.

La ragazzina, al termine della serata in discoteca, era tornata a casa con evidenti segni di violenza, anche sessuale, sul corpo. Sostenuta dai genitori e dal personale medico che l'ha visitata in ospedale, la minore si è convinta a raccontare tutto e a denunciare il suo aguzzino, dichiarando di essere stata brutalmente aggredita dal 17enne, conosciuto quella sera stessa all'interno della discoteca.

Le investigazioni dei carabinieri e della Procura per i Minori di Napoli, che ha coordinato le indagini, hanno permesso di raccogliere prove a carico del 17enne, tali da richiedere l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere: pertanto, dopo essere stato raggiunto dai militari dell'Arma e arrestato, il 17enne è stato portato nell'Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, a Napoli, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.