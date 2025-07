video suggerito

Arrestato il giornalista Mario De Michele: estorsione a ex sindaco del Casertano Il giornalista Mario De Michele arrestato per estorsione; tre anni fa era stato condannato: aveva organizzato falsi attentati ai suoi danni per ottenere la scorta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

Il giornalista Mario De Michele è stato arrestato nella giornata di ieri, 30 giugno, con l'accusa di estorsione: avrebbe preteso alcune migliaia di euro da Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella (Caserta) ed ex consigliere regionale. Tre anni fa De Michele era stato condannato a 3 anni e 10 mesi per avere simulato attentati ai suoi danni.

L'arresto del giornalista Mario De Michele

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord e sono partite dalla denuncia del politico; il 53enne, originario di Cesa, è stato bloccato dai carabinieri di Marcianise. A quanto si apprende sarebbe stato fermato subito dopo avere incassato il denaro, che ammonterebbe a circa seimila euro.

I falsi attentati e la condanna

De Michele, a cavallo tra il 2019 e il 2020, aveva denunciato di avere subìto intimidazioni: qualcuno aveva esploso colpi di pistola contro la sua automobile e contro la sua abitazione. Degli attentati che erano stati ricondotti alla sua attività di giornalista, come direttore del sito Internet Campanianotizie. Di conseguenza gli era stata data la scorta.

Dalle indagini, anche in quel caso coordinate dalla Procura di Napoli Nord, era però emersa una realtà diversa. Gli inquirenti avevano infatti appurato che si era trattato di simulazioni, e che lui stesso li aveva organizzati per avere la scorta, che successivamente gli venne revocata. Per quegli episodi De Michele, che ha patteggiato, è stato condannato nel 2022 a tre anni e dieci mesi di reclusione per i reati di falso, detenzione illegale di arma (una Glock calibro 9X21 che lui stesso avrebbe ulizzato per sparare contro casa e auto), calunnia e simulazione di reato.