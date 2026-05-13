Presunti appalti per i rifiuti pilotati a Caserta, prescrizione per l’ex sindaco Carlo Marino

Per l’ex sindaco di Caserta una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. L’inchiesta è quella sull’azienda dell’imprenditore Carlo Savoia, che si sarebbe aggiudicata indebitamente decine di appalti sui rifiuti.

L’ex sindaco di Caserta Carlo Marino

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Carlo Marino, ex sindaco di Caserta, che era imputato nel processo per le presunte turbative d'aste negli appalti comunali per i rifiuti; il giudice ha disposto la prescrizione anche per altri 4 imputati, vale a dire Nicola Mottola, Pasquale Vitale, l'ex dirigente al Comune di Caserta Marcello Iovino e Biagio Bencivenga.

L'inchiesta è quella sull'azienda dell'imprenditore Carlo Savoia, che resta sotto processo insieme ad altri 7 imputati. Secondo gli inquirenti l'azienda di Savoia – considerato vicino al clan del Casalesi – si sarebbe aggiudicata decine di appalti relativi i rifiuti in diversi Comuni delle province di Caserta, Napoli, Benevento, Salerno, Latina e Potenza, turbando le gare grazie alla complicità di politici e funzionari pubblici.

Il Comune di Caserta sciolto per camorra

Nell'aprile del 2025, quando Carlo Marino era nel pieno del suo secondo mandato come sindaco di Caserta, il Comune è stato sciolto dal Consiglio dei Ministri, su richiesta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per infiltrazioni camorristiche. L'ex sindaco Marino aveva impugnato la decisione e fatto ricorso al Tar, che però, nell'aprile di quest'anno, ha confermato lo scioglimento del Comune di Caserta.