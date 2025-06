video suggerito

Arrestato David Bonuglia, ex comandante della Polizia Municipale di Mondragone: è accusato di corruzione L’ex comandante della Polizia Municipale di Mondragone, nel Casertano, è stato arrestato con le accuse di peculato, concussione, corruzione, falso e violenza privata. Le indagini partite dopo l’aggressione a un agente. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono pesanti le accuse per David Bonuglia, ex comandante della Polizia Municipale di Mondragone, nella provincia di Caserta, arrestato questa mattina dai carabinieri e sottoposto ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Bonuglia è accusato di corruzione, concussione, peculato, falso e violenza privata. Secondo l'inchiesta, che vede nel complesso 23 indagati, David Bonuglia – che era stato sospeso dal servizio per 5 mesi il 20 febbraio scorso – avrebbe approfittato della sua posizione e della divisa indossata per ricevere una serie di vantaggi personali.

Le indagini partite dopo un litigio tra Bonuglia e un'agente

Le indagini, condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e da quelli del Nucleo Investigativo di Caserta, hanno preso il via in seguito a un'accesa lite, avvenuta il 14 gennaio del 2021 negli uffici del Comando della Polizia Municipale di Mondragone, tra l'allora comandante Bonuglia e un'agente. Stando a quanto emerso dalle indagini, l'agente si sarebbe lamentata con l'ex comandante per il trattamento, giudicato a suo dire iniquo, verso gli agenti assunti a tempo determinato. In tutta risposta, secondo la ricostruzione degli inquirenti, in quella occasione Bonuglia spinse l'agente, facendola cadere e le puntò contro anche la pistola d'ordinanza, rivolgendole frasi offensive.

Regali da imprenditori e un appartamento realizzato nel Comando: le accuse per Bonuglia

L'alterco con l'agente ha fatto, come detto, scattare le indagini nei confronti di David Bonuglia, al quale vengono contestati numerosi episodi. Secondo le indagini, l'ex comandante della Polizia Municipale di Mondragone avrebbe utilizzato l'auto di servizio come fosse un'auto privata, ricevuto regali da imprenditori in cambio di lavori da eseguire in città, attestato falsamente la presenza a lavoro e addirittura realizzato un piccolo appartamento all'interno del Comando della Municipale.