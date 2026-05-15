Usa la scheda carburante della Polizia Municipale per rifornire la propria auto: nei guai consigliere comunale in provincia di Avellino

Nei guai un consigliere comunale a Pietradefusi, nella provincia di Avellino: nei confronti dell'uomo, i carabinieri della stazione di Dentecane, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, hanno eseguito una ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria; il consigliere comunale è gravemente indiziato di peculato continuato.

Secondo l'ipotesi accusatoria emersa al termina di una articolata attività di indagine, condotta dai militari dell'Arma, il consigliere comunale avrebbe utilizzato sistematicamente la carta carburante in dotazione all'autovettura di servizio della Polizia Municipale di Pietradefusi per rifornire la propria automobile privata. Secondo le indagini, la condotta del consigliere comunale avrebbe provocato un danno erariale al Comune di alcune centinaia di euro.

Il consigliere comunale è stato poi sottoposto a interrogatorio preventivo, durante il quale ha fornito giustificazioni, che i successivi accertamenti hanno dimostrato essere non fondate. Ad esempio, l'indagato ha rilevato agli inquirenti di aver utilizzato la sua auto privata perché quella comunale era in riparazione, ma le sue parole non hanno trovato riscontro.