Incendiata l’auto del comandante della Polizia Municipale di Casandrino

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Un episodio inquietante quello accaduto nella notte a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, dove è stata data alle fiamme l'automobile di Raffaele Andrea D'Ambrosio, che da pochi mesi è comandante della Polizia Municipale di Casandrino, cittadina vicina, attualmente sotto la guida della commissione prefettizia. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: ignoti, nella notte, si sono avvicinati alla vettura del comandante, che era parcheggiata sotto la sua abitazione, e hanno appiccato un incendio. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, a cui spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili.

Sull'incendio della vettura del comandante D'Ambrosio si è intervenuta anche la Prefettura di Napoli. In una nota, si legge: "In relazione all’ episodio delittuoso, occorso nella nottata scorsa a Casalnuovo, quando ignoti hanno incendiato l’auto del comandante della Polizia locale di Casandrino, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, nell’immediatezza dell’evento, una intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo da parte delle Forze dell’ordine, già attivamente impegnate nell’area di riferimento, allo scopo di prevenire e contrastare ulteriori eventi criminosi e ogni altra forma di illegalità". Il prefetto ha reso noto, inoltre, che l'episodio sarà discusso nella prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.