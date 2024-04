video suggerito

Il mare di Pietrarsa è balneabile, dice Arpac. Gratis la spiaggia accanto al Museo Ferroviario Il mare di Pietrarsa diventa balneabile. La spiaggia pubblica sul Lungomare di San Giovanni a Teduccio sarà fruibile da tutti gratuitamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna balneabile il mare di Pietrarsa. La splendida spiaggetta che si trova poco distante dal più famoso Museo di locomotive storiche di Rfi, a Napoli Est, al confine col comune di Portici, sarà di nuovo fruibile gratuitamente per i cittadini e i turisti che potranno godersi non solo qualche ora di elioterapia sull'arenile, ma anche fare tuffi e nuotate a mare per rinfrescarsi. Ad annunciarlo sono l'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, e il Comune di Napoli: "Il tratto di spiaggia di Pietrarsa è di nuovo balneabile", assicurano in una nota.

I dati dell'Arpac: la spiaggia di Pietrarsa finalmente balneabile

L’ARPAC Campania, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha pubblicato i dati sullo stato delle acque di balneazione, attività che fornisce periodicamente, alle istituzioni e all'utenza, informazioni sulla qualità del mare desunte dai monitoraggi effettuati in ogni stagione balneare. Dai primi rilievi 2024 è emerso che il tratto di spiaggia di Pietrarsa, davanti al lungomare di San Giovanni, è di nuovo balneabile. Questo importante risultato è stato conseguito grazie ad un lavoro intenso e sistematico, di Comune di Napoli ed ABC, che prosegue senza sosta. Si tratta di una vera e propria svolta, considerato che erano anni che la spiaggia di Pietrarsa era interdetta alla balneazione.

La notizia arriva peraltro in una fase di profonda rigenerazione di tutto il litorale di Napoli est, considerati gli altri interventi di riqualificazione messi in atto dal Comune, anche con i progetti per Vigliena e per l'ex Mercato Ittico e la stazione Bayard. Mentre all'interno del Museo ferroviario di Pietrarsa sono stati allestiti bar e terrazze con i tavolini per godersi giornate di relax dopo le visite alla struttura culturale. Le "Terrazze Pietrarsa" all'esterno sono attive nella bella stagione. Mentre all'interno del Museo è sempre operativo il Caffè Bayard.

Le Terrazze Pietrarsa del Museo ferroviario

L'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, spiega:

"Per la prima volta una spiaggia di Napoli Est diventa balneabile grazie agli importanti interventi sulle fogne, in fase di realizzazione a San Giovanni, che stanno dando i primi risultati concreti. Dall'anno scorso è stato possibile utilizzare le spiagge ai fini elioterapici, tranne piccole aree che sono state messe in sicurezza. Quest’anno finalmente anche i primi risultati positivi, che rendono balneabile la costa del Comune dal lato di Pietrarsa. Il dato è da confermare in seguito, ma testimonia la portata dell'attività in corso, in tema di depurazione, per restituire ai cittadini spazi e risorse da tempo sottratte alla pubblica fruibilità".